Demonstran Israel Bentrok dengan Polisi saat Puluhan Ribu Memprotes Pemerintah

Israeli demonstrators protest against Government.jpg

IslamTimes - Puluhan ribu orang memprotes pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di seluruh Zionis Israel pada hari Sabtu (10/10), bentrokan antara demonstran dan petugas penegak hukum dilaporkan di Tel Aviv, kata polisi.

Pengunjuk rasa di Tel Aviv melemparkan berbagai benda ke petugas polisi dan bentrok dengan perwakilan penegak hukum pada hari Sabtu, kata polisi dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa demonstrasi itu melanggar hukum.Setidaknya empat orang ditangkap di Yerusalem pada hari Sabtu (10/10) ketika pihak berwenang berusaha menghentikan demonstran yang berbaris di jalan-jalan, kata polisi. The Times of Israel mengatakan pada hari Sabtu bahwa total setidaknya enam pengunjuk rasa ditangkap di Tel Aviv dan Yerusalem.Menurut The Times of Israel dan laporan media Israel lainnya, diperkirakan 200.000 orang berpartisipasi dalam protes hari Sabtu yang diadakan di seluruh Zionis Israel.Pada akhir bulan lalu, pembatasan virus korona baru mulai berlaku di Zionis Israel, membangun penguncian baru yang diperkenalkan pada 18 September. Langkah-langkah penguncian baru akan berlaku hingga 14 Oktober, dengan kemungkinan perpanjangan. Menurut laporan media Israel, beberapa kota dengan tingkat infeksi virus korona yang tinggi, serta beberapa lingkungan di Yerusalem, akan tetap dikunci setelah 18 Oktober.Protes yang meminta Netanyahu untuk mundur di tengah krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi virus korona telah berlangsung sejak Juli. Akhir pekan lalu, hampir 40 pengunjuk rasa ditahan di tengah demonstrasi anti-pemerintah di Tel Aviv.Knesset Zionis Israel telah menyetujui amandemen undang-undang virus korona yang memungkinkan untuk membatasi protes tidak lebih dari 20 orang yang tinggal dalam jarak satu kilometer (0,6 mil) dari demonstrasi yang direncanakan.[IT/r]