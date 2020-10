China: AS Ancaman Terbesar Terhadap Stabilitas Dan Keamanan Global 

IslamTimes- China menentang perlombaan senjata, menegakkan multilateralisme, melaksanakan kewajibannya di bawah perjanjian dan perjanjian pengendalian senjata yang relevan, dan mendukung dialog dan kerja sama di bidang keamanan. Kontribusi positif China terhadap keamanan internasional dan perlucutan senjata diakui secara luas, tegasnya.

Deputi perwakilan tetap China untuk PBB Geng Shuang menolak tuduhan tak berdasar yang dibuat oleh perwakilan AS terhadap China terkait kebijakan pengendalian senjata dan COVID-19.Hal itu disampaikan Geng dalam debat umum Komite Pertama sidang ke-75 Sidang Umum PBB."Baru saja, perwakilan AS telah kembali menyebarkan virus politik di PBB dan mencoreng China pada COVID-19, yang sama sekali tidak dapat diterima. Saya harus menunjukkan bahwa mengabaikan tanggung jawab tidak akan menutupi kesalahan yang dibuat oleh AS dalam memerangi Pandemi dan juga tidak menipu komunitas internasional, "kata Geng mengutip CGTN.China menentang perlombaan senjata, menegakkan multilateralisme, melaksanakan kewajibannya di bawah perjanjian dan perjanjian pengendalian senjata yang relevan, dan mendukung dialog dan kerja sama di bidang keamanan. Kontribusi positif China terhadap keamanan internasional dan perlucutan senjata diakui secara luas, tegasnya.Geng kemudian menyebutkan sepuluh alasan mengapa AS merupakan ancaman terbesar bagi keamanan global.Pertama, AS terobsesi dengan pembangunan militer. AS menempati urutan pertama dalam pengeluaran militer. Pada 2019, ia menghabiskan lebih dari $ 700 miliar untuk pengeluaran militer, hampir 40% dari total dunia, dan lebih dari gabungan 10 pembelanjaan terbesar berikut.Kedua, AS kembali ke mentalitas Perang Dingin. Dalam Laporan Strategi Keamanan Nasional dan Laporan Peninjauan Postur Nuklir, China secara terang-terangan mendefinisikan China dan Rusia sebagai pesaing strategis, meningkatkan ancaman eksternal, dan memicu konfrontasi di antara negara-negara besar.Ketiga, AS sedang mengejar unilateralisme. Ia menarik diri dari Perjanjian INF dan JCPOA, membatalkan penandatanganan ATT, dan mengadopsi sikap negatif terhadap perpanjangan Perjanjian START Baru, memperlihatkan pragmatisme murni pada perjanjian dan rezim pengendalian senjata bilateral dan multilateral.Keempat, AS berusaha membebaskan tangannya dari akuntabilitas. AS telah meningkatkan persenjataan nuklirnya dan menurunkan ambang batas penggunaan senjata nuklir. Ia telah menghindari tanggung jawab khususnya atas perlucutan senjata nuklir dengan dalih apa yang disebut negosiasi trilateral dan bahkan melakukan diskusi untuk melanjutkan uji coba nuklir.(IT/TGM)