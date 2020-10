Laporan: Kelompok Milisi Tawarkan Gencatan Senjata pada AS di Irak Jika Washington Menarik Pasukan

American military presence in Iraq.jpg

IslamTimes - Kelompok milisi Irak telah setuju untuk sementara menghentikan penembakan yang menargetkan kehadiran militer Amerika di negara itu, selama koalisi pimpinan AS menarik tentaranya dari Irak "sejalan dengan resolusi parlemen", The Associated Press melaporkan, mengutip tiga pejabat milisi.

Di tengah seringnya serangan di Zona Hijau 'di Baghdad, beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, telah memperingatkan Irak bahwa mereka mungkin menutup kedutaan mereka di daerah itu jika penembakan terhadap misi diplomatik terus berlanjut."Faksi milisi menawarkan gencatan senjata dan akan menahan diri untuk tidak menargetkan AS di Irak, termasuk Kedutaan Besar AS, dengan syarat pasukan Amerika mundur dalam 'jangka waktu yang dapat diterima'," kata Mohammed Mohie, juru bicara Kataib Hezbollah.Jika Washington gagal menarik pasukan, bagaimanapun, "faksi perlawanan akan melanjutkan kegiatan militer mereka dengan semua kemampuan yang tersedia untuk mereka", kata Mohie.Menurut AP, Badan Koordinasi Perlawanan Irak - dikatakan termasuk Kataib Hezbollah, Asaib Ahl al-Haq dan Harakat al-Nujaba - pada hari Sabtu (10/10) mengumumkan "penghentian operasinya terhadap (entitas) asing, terutama pasukan dan kepentingan Amerika di Irak".“Gencatan senjata terjadi setelah tokoh-tokoh utama campur tangan dan menengahi untuk membujuk faksi-faksi ini agar menghentikan operasi pengeboman sampai akhir pemilihan umum Amerika. [...] Ini adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh para tokoh ini," kata Mohie dikutip AP.Panjang gencatan senjata belum ditentukan, karena dua juru bicara lain yang tidak disebutkan namanya menggemakan pernyataan Mohie, hanya mengatakan bahwa itu "terbuka".Karena Zona Hijau, kawasan di Baghdad yang menjadi tempat misi diplomatik beberapa negara, sering diserang, PM Irak Mustafa Al-Kadhimi membenarkan pada akhir September bahwa "sejumlah negara", termasuk AS, telah memperingatkan Irak bahwa kedutaan mereka mungkin akan ditutup secara permanen sebagai akibatnya.Al-Kadhimi mengungkapkan keprihatinannya atas penutupan kedutaan, dengan mengatakan hal itu akan menghentikan kerja sama antara Irak dan seluruh dunia, yang akan "berbahaya mengingat tantangan yang dihadapi Baghdad".[IT/r]