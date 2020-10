Iran Akan Ubah Tekanan Maksimum Menjadi Aib Maksimum AS

IslamTimes- Pemimpin itu berpidato pada upacara kelulusan bersama untuk sejumlah kadet Angkatan Bersenjata Iran melalui panggilan video.

Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei menyebut upaya dan sanksi AS terhadap Iran sebagai manifestasi kekejaman dan "benar-benar kriminal," tetapi mengatakan Republik Islam Iran akan terus melawan sampai semua aib Washington terlihat di mata dunia global."Mengenai masalah ekonomi, kami tidak memperhitungkan peran jahat Amerika dan sanksi mereka yang benar-benar kriminal," kata Ayatollah Khamenei, Senin.Pemimpin itu berpidato pada upacara kelulusan bersama untuk sejumlah kadet Angkatan Bersenjata Iran melalui panggilan video.Negara itu "akan mempertahankan ketabahan dan perlawanannya sampai mengubah tekanan maksimum Amerika menjadi aib maksimum dan menjadi sumber penyesalan bagi mereka," kata Ayatollah Khamenei."Tekanan maksimum" telah menjadi taktik kebijakan luar negeri Presiden AS Donald Trump terhadap Iran sejak dilantik pada tahun 2016.Sebagai bagian dari kampanye sewenang-wenang, Trump mengeluarkan AS dari perjanjian nuklir bersejarah antara Iran dan lainnya pada tahun 2018. Dia kemudian mengembalikan sanksi yang dicabut berdasarkan kesepakatan tersebut dalam langkah ilegal dan sepihak lainnya yang menentang kesepakatan nuklir.(IT/TGM)