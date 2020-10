Mantan Kepala IAEA: Kampanye Tekanan AS Terhadap Iran Tidak Berhasil 

IslamTimes- Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa negara-negara yang memiliki senjata nuklir tidak dapat mengandalkan senjata nuklir dan mengatakan kepada semua negara lain untuk tidak mendekati senjata itu.

Mantan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada hari Senin mengatakan bahwa tekanan AS yang diberikan pada Republik Islam Iran tidak berhasil dan sia-sia.Mohamed ElBaradei menyatakan bahwa Amerika Serikat harus membangun kepercayaan dengan Republik Islam Iran daripada menekannya.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa negara-negara yang memiliki senjata nuklir tidak dapat mengandalkan senjata nuklir dan mengatakan kepada semua negara lain untuk tidak mendekati senjata itu.Keamanan didasarkan pada membangun kepercayaan bukan memberikan tekanan, katanya, menambahkan, "Kebijakan AS di Iran adalah kebijakan memberikan tekanan dan saya belum pernah melihatnya berhasil dalam keadaan apa pun."Pemerintah AS telah melanjutkan sanksi terhadap Republik Islam Iran setelah penarikannya dari kesepakatan nuklir Iran yang dijuluki "Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA)" dan telah menggunakan kebijakan provokatif terhadap Iran seperti pembunuhan mantan Komandan Pasukan Quds IRGC Qassem Soleimani.Setelah menarik diri dari JCPOA pada Mei 2018 dan menjalankan kebijakan "kampanye tekanan maksimum", Presiden AS Trump telah berjanji untuk membujuk Iran agar datang ke meja perundingan untuk mencapai 'kesepakatan yang lebih baik'.Karena sudah lebih dari dua tahun sejak janji tersebut, pemerintah AS telah gagal mencapai tujuan tersebut dan oleh karena itu, Trump mendapat kritik dari berbagai kalangan di Amerika Serikat, terutama di ambang Pemilihan Presiden AS 2020 yang akan diadakan. Di bulan November.(IT/TGM)