Namaki: Sanksi Ilegal Di Tengah Pandemi Adalah Genosida

Menteri Kesehatan Iran Saeid Namaki mengatakan bahwa sanksi ilegal di tengah pandemi adalah tanda genosida yang menargetkan masyarakat biasa.Dia membuat pernyataan pada pertemuan ke-67 Menteri Kesehatan di wilayah Mediterania Timur pada hari Senin, mencatat bahwa akses yang adil dan tepat ke obat-obatan, produk kesehatan terutama vaksin yang efektif tanpa batasan, diskriminasi, dan sanksi ilegal sangat penting.“Tindakan kekerasan, apalagi pandemi berdampak negatif pada semua aspek kehidupan, merupakan tanda genosida yang sengaja menyasar masyarakat biasa,” imbuhnya.Dia lebih lanjut mendesak WHO dan organisasi regional dan global lainnya untuk bekerja sama untuk mengakhiri sanksi sepihak tersebut.Pernyataan ini muncul ketika Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi baru pada 18 bank Iran dalam tindakan bermusuhan pada hari Kamis. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo juga mengklaim bahwa tekanan maksimum AS terhadap Republik Islam akan terus berlanjut sampai Iran kembali ke meja perundingan.Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif juga bereaksi terhadap sanksi baru AS terhadap bank-bank Iran dan menyatakan bahwa negara itu berusaha meledakkan saluran Iran yang tersisa untuk membayar makanan dan obat-obatan di tengah pandemi COVID-19.(IT/TGM)