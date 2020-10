AS Siap Memperpanjang Pakta Penguasaan Senjata Dengan Rusia

IslamTimes- Pernyataan itu muncul setelah Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov sebelumnya menolak proposal Washington untuk mengkondisikan perpanjangan perjanjian, perjanjian senjata nuklir bilateral terakhir yang tersisa, pada pembekuan senjata nuklir kedua belah pihak pada tingkat saat ini.

Menteri Luar Negeri AS mengatakan negaranya siap untuk memperpanjang perjanjian kontrol senjata nuklir START Baru setelah kedaluwarsa.“Kami akan menyambut baik kesempatan untuk menyelesaikan kesepakatan berdasarkan pemahaman yang dicapai selama beberapa minggu terakhir tentang seperti apa kisaran kemungkinan untuk perpanjangan New START,” kata Mike Pompeo kepada wartawan selama konferensi pers mingguannya di Rabu.Pernyataan itu muncul setelah Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov sebelumnya menolak proposal Washington untuk mengkondisikan perpanjangan perjanjian, perjanjian senjata nuklir bilateral terakhir yang tersisa, pada pembekuan senjata nuklir kedua belah pihak pada tingkat saat ini.Ryabkov juga mencatat bahwa Moskow tidak akan bersedia menyetujui perpanjangan perjanjian START Baru sebelum pemilihan presiden AS mendatang pada 3 November.(IT/TGM)