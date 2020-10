Sanksi AS Terhadap Iran Sama Dengan Hukuman Kolektif Jutaan Nyawa Yang Tidak Bersalah

IslamTimes- Artikel op-ed oleh New York Times yang diterbitkan pada hari Selasa mengatakan upaya AS untuk memisahkan Iran dari seluruh dunia di tengah pandemi adalah langkah "kejam," karena negara itu paling terpukul di Timur Tengah.

Sebuah surat kabar terkemuka Amerika mengecam langkah AS sebagai "kejam" upaya yang sedang berlangsung oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk menumpuk sanksi terhadap Iran di tengah pandemi virus korona yang mematikan, mengatakan penerapan embargo merupakan hukuman kolektif bagi puluhan juta orang Iran yang tidak bersalah.Artikel op-ed oleh New York Times yang diterbitkan pada hari Selasa mengatakan upaya AS untuk memisahkan Iran dari seluruh dunia di tengah pandemi adalah langkah "kejam," karena negara itu paling terpukul di Timur Tengah.Untuk menutup ekonomi Iran dari seluruh dunia, surat kabar itu mengatakan, pemerintah AS yang hawkish telah memberlakukan embargo kejam terhadap Iran, yang terbaru menargetkan 18 bank Iran yang tampaknya menjadi lembaga keuangan terakhir dengan hubungan internasional yang tersisa. tidak tersentuh oleh sanksi Departemen Keuangan.Dalam langkah terbarunya, AS, yang biasanya memberikan sanksi kepada bank-bank Iran dengan klaim bahwa mereka membantu terorisme atau program nuklir damai negara itu, bahkan tidak mengampuni Bank Maskan di negara itu, yang mengkhususkan diri dalam hipotek, dan Bank Keshavarzi Iran, yang memberikan pinjaman kepada petani. , kata koran itu.(IT/TGM)