Presiden China Memperingatkan Pasukan untuk Bersiaga Tinggi dan 'Bersiap untuk Perang' Di Tengah Ketegangan dengan AS

Chinese President warns troops to be on 'High Alert' and 'Prepare for War' amid tensions with US.jpg

IslamTimes - Ketegangan antara Washington dan Beijing telah meningkat di tengah AS melanjutkan operasi militernya di Laut China Selatan yang disengketakan, mengembangkan hubungan dengan Taiwan dan menuduh China bertanggung jawab atas pandemi virus corona global.

Presiden China Xi Jinping telah mendesak prajurit Tentara Pembebasan Rakyat untuk "menjaga keadaan siaga tinggi" dan "mengerahkan semua pikiran dan energi (mereka) untuk mempersiapkan perang" selama kunjungan ke Korps Marinir di Kota Chaozhou di provinsi selatan Guangdong . Dia melanjutkan dengan menyerukan kepada pasukan untuk menjadi "benar-benar setia" dan "dapat diandalkan" pada saat-saat ini tanpa menjelaskan alasan pidato tersebut.Pernyataan Xi Jinping muncul di tengah ketegangan yang terus berlanjut antara China dan AS tentang berbagai masalah. Dalam perkembangan terbaru, Beijing mengutuk Washington setelah salah satu kapal perusaknya, USS John S. McCain, terlihat berlayar di daerah dekat Kepulauan Parcel di Laut China Selatan yang disengketakan. China, yang menguasai sebagian besar laut yang dipenuhi dengan klaim teritorial dari lima negara, mengecam tindakan kapal tersebut, karena Angkatan Laut AS tidak pernah meminta izin kapalnya untuk memasuki wilayah yang dianggap Beijing berada dalam perairan teritorialnya.Insiden semacam itu, yang disebut China sebagai "provokasi", tidak jarang terjadi, karena AS secara teratur mengirimkan kapal-kapalnya ke wilayah tersebut dengan dalih kebebasan operasi navigasi. Pihak berwenang China telah berulang kali memperingatkan Washington bahwa suatu hari tindakannya dapat menyebabkan insiden di laut dan menuduh Gedung Putih memiliterisasi Laut China Selatan dan mencegah pemerintah lokal menyelesaikan klaim teritorial bersama mereka.Selain ketegangan Laut China Selatan, kedua negara telah berselisih mengenai Washington yang mengembangkan hubungan diplomatik tidak resmi dengan Taiwan, karena Beijing menganggap pulau itu sebagai bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayahnya sendiri. Gedung Putih baru-baru ini mengumumkan rencananya untuk memasok Taiwan dengan sistem senjata canggih, termasuk Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi, yang memicu kecaman keras dari China dan pada dasarnya melanggar kebijakan Satu-China yang telah dipatuhi Washington selama beberapa dekade.[IT/r]