Pompeo Mengimbau Riyadh untuk Menormalisasi Hubungan dengan Israel seperti yang Dilakukan Bahrain dan UEA

Pompeo calls on Riyadh to normalise ties with Israel.jpg

IslamTimes – Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah mendesak Arab Saudi untuk mengikuti jejak Bahrain dan UEA serta menormalisasi hubungannya dengan Israel, sehingga menjadi negara Teluk ketiga dalam sejarah yang melakukannya. Pompeo juga memuji bantuan Riyadh dalam menyatukan Tel Aviv, Abu Dhabi, dan Manama, berhenti mengungkapkan sifat dukungan ini.

Zionis Israel, Bahrain, dan Uni Emirat Arab menandatangani Abraham Accords pada 15 September setelah dua pengumuman mengejutkan oleh Presiden AS Donald Trump, yang menengahi kesepakatan bersejarah tersebut. Kesepakatan itu memungkinkan Zionis Israel untuk memulai kerja sama resmi di sejumlah bidang dengan dua Negara Teluk tersebut."Kami berharap Arab Saudi akan mempertimbangkan untuk menormalisasi hubungannya juga, dan kami ingin berterima kasih kepada mereka atas bantuan yang mereka miliki dalam keberhasilan Persetujuan Abraham sejauh ini", kata menteri luar negeri AS.Pompeo menyatakan harapannya bahwa Riyadh dapat berperan dalam meyakinkan Otoritas Palestina atau para pemimpin Palestina untuk kembali ke negosiasi dengan Tel Aviv guna mencapai solusi atas konflik Zionis Israel-Palestina. Diplomat tinggi AS lebih lanjut mencatat bahwa keputusan baru-baru ini oleh Abu Dhabi dan Manama menunjukkan transformasi yang sedang dialami kawasan itu sekarang, menunjukkan bahwa ini adalah reaksi terhadap dugaan ancaman dari Iran.Bahrain dan UEA secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Zionis Israel dengan menandatangani Abraham Accords pada 15 September di Washington, setelah Presiden AS Donald Trump dan pemerintahannya menengahi kesepakatan bersejarah yang mengejutkan itu. Kedua negara, negara Teluk pertama yang melakukannya, menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan negara Yahudi tersebut di sejumlah bidang, mulai dari budaya hingga keamanan regional, sebagai imbalan atas rencana Tel Aviv untuk memperluas kedaulatannya atas sebagian wilayah Tepi Barat yang ditahan.Arab Saudi tidak mengkritik atau mendukung kesepakatan itu, yang ditentang keras oleh para pemimpin Palestina. Riyadh sejauh ini menahan diri untuk tidak melakukan hal yang sama, mengingat bahwa pihaknya belum siap untuk mengambil langkah itu. Arab Saudi berada di belakang inisiatif bahwa negara-negara Arab hanya boleh menormalisasi hubungan dengan Israel setelah Tel Aviv menyetujui kesepakatan solusi dua negara dengan Palestina dan kembali ke perbatasan sebelum 1967.Inisiatif tersebut diusulkan pada tahun 2002; Namun, sejak itu, Raja Salman secara de facto menyerahkan kekuasaan untuk menjalankan negara kepada Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang dikenal karena pendekatan reformasinya dalam beberapa masalah kebijakan dalam negeri.[IT/r]