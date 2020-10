WHO Eropa Mengatakan Lonjakan Kasus Virus Corona yang 'Sangat Memprihatinkan'

Hans Kluge, WHO Europe director.jpg

IslamTimes - Kantor Organisasi Kesehatan Dunia di Eropa mengatakan pada Kamis (15/10) bahwa lonjakan jumlah kasus Covid-19 di Eropa merupakan "keprihatinan besar", tetapi situasinya masih lebih baik daripada puncaknya pada bulan April.

“Jumlah kasus harian meningkat, penerimaan rumah sakit meningkat,” direktur regional WHO untuk Eropa Hans Kluge mengatakan pada konferensi pers.“Covid sekarang menjadi penyebab kematian kelima dan ambang 1.000 kematian per hari sekarang telah tercapai.”Namun dia mengatakan bahwa "kami tidak" dalam situasi yang dialami pada bulan Maret dan April.“Meskipun kami mencatat dua hingga tiga kali lebih banyak kasus per hari dibandingkan dengan puncak April, kami masih mengamati lima kali lebih sedikit kematian, dan dua kali lipat waktu masuk rumah sakit masih dua hingga tiga kali lebih lama,” kata Kluge.Dia mengatakan sebagian dari peningkatan tersebut dapat ditelusuri ke tingkat pengujian yang lebih tinggi di antara orang-orang yang lebih muda, dan kematian yang lebih rendah dapat dijelaskan oleh penyebaran virus pada kelompok yang lebih muda dan kurang rentan.Namun, Kluge menambahkan bahwa jika tindakan melawan virus dilonggarkan, proyeksi menunjukkan bahwa pada Januari 2021 tingkat kematian bisa empat hingga lima kali lipat dari yang tercatat pada bulan April.[IT/r]