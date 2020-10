Irak Membentuk Komite untuk Mengembangkan Garis Waktu untuk Penarikan Pasukan AS

US army soldiers, part of the US-led coalition in K1 Air Base northwest of Kirkuk in northern Iraq.jpg

IslamTimes - Pihak berwenang Irak telah membentuk komite yang akan berkoordinasi dengan Amerika Serikat untuk mengembangkan jadwal penarikan pasukan AS dari negara Timur Tengah itu, kata Kementerian Luar Negeri Irak pada Kamis (15/10).

"Pertemuan berlangsung di markas Kementerian Luar Negeri hari ini, Kamis, 15 Oktober 2020, di mana sebuah komite teknis dibentuk untuk melaksanakan tugas koordinasi dengan pihak AS untuk menjadwalkan pemindahan pasukan AS di luar Irak," kata Kementerian Luar Negeri Irak. tulis dalam siaran pers.Keputusan itu diambil dalam pertemuan yang melibatkan Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein, Penasihat Keamanan Nasional Qassem Al-Araji, dan sejumlah pejabat keamanan lainnya.Pembentukan komite tersebut mengikuti serangkaian pertemuan antara pejabat AS dan Irak selama musim panas. Pada bulan Agustus, Perdana Menteri Mustafa al-Kadhmi melakukan perjalanan ke Washington untuk berbicara dengan Presiden AS Donald Trump, dan batas waktu tiga tahun ditetapkan untuk penarikan AS.Pada awal Januari, parlemen Irak memilih untuk mengusir semua pasukan asing dari negara itu menyusul keputusan AS untuk meluncurkan serangan pesawat tak berawak di dekat Bandara Internasional Baghdad yang menewaskan komandan tinggi Iran Qasem Soleimani.[IT/r]