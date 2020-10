Menlu Jerman Skeptis tentang Prospek Kebijakan AS terhadap Eropa Akan Berubah di Bawah Biden

Heiko Maas- German Foreign Minister.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas telah menyatakan keraguannya tentang gagasan bahwa hubungan antara negara-negara Eropa dan AS akan membaik jika kandidat Demokrat Joe Biden memenangkan pemilihan November.

Maas menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri dan keamanan AS telah berubah dalam beberapa tahun terakhir terkait kewajiban yang diambil Washington sendiri selama Perang Dingin.Menteri luar negeri itu mengatakan bahwa Eropa harus siap dengan kecenderungan untuk tidak berubah dengan pemerintahan baru dan dengan demikian negara-negara Uni Eropa harus memikul lebih banyak tanggung jawab daripada sebelumnya. Di saat yang sama, Maas mengakui hubungan trans-Atlantik semakin rumit dengan kedatangan Donald Trump di Gedung Putih.“Berulang kali, [Washington] membuat keputusan yang tidak dapat kami pahami tanpa konsultasi sebelumnya. Contoh nyata adalah penarikan [AS] dari kesepakatan nuklir dengan Iran,” kata Maas.Menteri mengungkapkan harapan bahwa terlepas dari siapa yang memenangkan pemilu 3 November di AS, situasinya akan berubah.[IT/r]