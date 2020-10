Iran Siap Memulai Perdagangan Senjata dengan Negara Lain saat Embargo PBB Berakhir pada 18 Oktober

Iran ready to start arms trade with other countries.jpg

IslamTimes - Terlepas dari upaya saat-saat terakhir AS untuk mencegah embargo dicabut, anggota Dewan Keamanan PBB lainnya menolak untuk memperpanjangnya melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh kesepakatan nuklir Iran.

Iran siap untuk terlibat dalam perdagangan senjata dengan negara lain segera setelah embargo internasional dicabut pada 18 Oktober, juru bicara misi PBB Iran Alireza Miryousefi mengatakan kepada Newsweek.Perwakilan tersebut mengatakan bahwa negara tersebut siap untuk membeli dan menjual peralatan dan senjata militer, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut, negara mana yang akan dihubungi terlebih dahulu."Iran memiliki banyak teman dan mitra dagang, dan memiliki industri senjata domestik yang kuat untuk memastikan persyaratan pertahanannya terhadap agresi asing […] kami akan berdagang, atas dasar kepentingan nasional kami, dengan negara-negara lain di bidang ini," kata juru bicara itu. .Miryousefi melanjutkan untuk mengomentari upaya AS untuk mencegah embargo perdagangan senjata berakhir pada 18 Oktober, mengatakan bahwa mosi untuk mencabutnya tepat waktu mendapatkan dukungan luar biasa di Dewan Keamanan PBB. Dia menambahkan bahwa Washington akhirnya "terisolasi" sebagai akibat dari upayanya untuk "lebih jauh melanggar" ketentuan Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), yang juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran.Washington telah lama menentang pencabutan embargo senjata terhadap Iran. Tindakan itu melarang Republik Islam menjual atau membeli senjata dari negara lain, yang mengakibatkan Tehran mengembangkan industri pertahanan dalam negerinya dengan cepat.AS melakukan upaya terakhir untuk mempertahankan embargo dengan mencoba memicu mekanisme sanksi snapback dari JCPOA. Mekanisme tersebut diperkenalkan sebagai bagian dari kesepakatan nuklir pada tahun 2015 dan seharusnya digunakan oleh salah satu pihak dalam kesepakatan tersebut untuk memulihkan dan mempertahankan semua sanksi internasional terhadap Iran, jika negara tersebut melanggar kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut. Washington mengindikasikan bahwa Tehran telah kembali ke tingkat pengayaan uranium sebelum 2015 yang melanggar perjanjian tersebut, namun, AS sendiri menarik diri dari JCPOA pada 2018 dan karenanya kehilangan hak untuk memicu mekanisme tersebut, menurut pejabat Iran.Selain itu, penolakan Iran untuk mematuhi perjanjian tersebut adalah akibat langsung dari AS yang meninggalkan perjanjian dan menjatuhkan sanksi sepihak pada perbankan dan industri minyak Iran.Setahun setelah Washington meninggalkan JCPOA, Tehran mengatakan pihaknya lagi terikat oleh kewajibannya karena tidak lagi menikmati hak untuk bebas berdagang dengan seluruh dunia, yang diberikan kepadanya oleh kesepakatan nuklir.Akibatnya, anggota DK PBB menolak proposal Washington untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran. AS, pada gilirannya, memperkenalkan sanksi sepihak baru terhadap Iran, serupa dengan yang dilakukan oleh PBB sebelum 2015, mengancam akan menghukum negara mana pun yang memutuskan untuk menjual atau membeli persenjataan ke atau dari Republik Islam itu.Washington secara khusus memberikan sanksi pada 18 bank atas dugaan hubungan dengan Iran dan militer Iran.[IT/r]