Tokoh Anti-Iran, Bolton Mengaku Menerima 'Puluhan Ribu Dolar' dari MKO

John Bolton, Former US National Security Advisor.jpg

IslamTimes - Mantan penasihat keamanan nasional AS John Bolton telah mengaku menerima puluhan ribu dolar dari kultus teroris anti-Iran Organisasi Mujahidin-e-Khalq (MKO) pada saat kelompok itu masih merupakan kelompok teroris terlarang dan tidak dihapus dari Daftar hitam Washington.

Dalam sebuah wawancara dengan Presenter Al Jazira Mehdi Hassan, tokoh anti-Iran itu diminta untuk menguraikan permusuhan lama dengan Republik Islam serta hubungannya dengan MKO, yang telah lama bertanggung jawab atas kematian, pembunuhan dan penyiksaan ribuan dari Iran.“Seberapa besar antipati Anda terhadap Iran berkaitan dengan geopolitik, dan seberapa banyak hubungannya dengan fakta bahwa Anda memiliki hubungan yang lama dengan sebuah kelompok bernama MKO yang pernah menjadi kelompok teroris yang dilarang oleh departemen luar negeri saat Anda bekerja di sana?”, Hassan bertanya pada Bolton.“Anda tidak menyebutkannya dalam buku Anda; Saya melihat di buku Anda dan tidak ada yang menyebutkan MKO. Saya pikir Anda mengambil puluhan ribu dolar untuk beberapa pidato. Saya hanya ingin tahu seberapa besar hal itu memengaruhi kebijakan Anda di Iran? " presenter Al Jazira bertanya.Mantan penasihat keamanan nasional AS itu mengambil sikap percaya diri dan menjawab, "Anda tahu bahwa saya mendapat puluhan ribu dolar untuk pidato di universitas liberal di Amerika Serikat."Bolton, bagaimanapun, mencoba untuk mengambil risiko dengan mengatakan, “Faktanya adalah bahwa [mantan menteri luar negeri AS] Hillary Clinton, mungkin seseorang yang Anda dukung, mencabut MKO dari daftar organisasi teroris AS.”Jawaban Bolton dengan cepat ditolak oleh Hassan, yang berargumen bahwa, "Dia melepasnya pada tahun 2012 dan Anda berbicara dengan mereka pada tahun 2010 ketika mereka masih menjadi grup yang dilarang."Sementara Bolton masih berusaha menyembunyikan fakta tersebut, Hassan menegaskan bahwa "Anda berada di Paris berbicara pada rapat umum MKO pada tahun 2010 ketika mereka masih menjadi kelompok yang dilarang menurut Departemen Luar Negeri."MKO telah melakukan banyak pembunuhan dan pemboman terhadap pejabat Iran dan warga sipil sejak kemenangan Revolusi Islam Iran 1979. Dia terkenal berpihak pada mantan diktator Irak Saddam Hussein selama perang 1980-88 melawan Iran.Dari hampir 17.000 orang Iran yang tewas dalam serangan teroris sejak Revolusi, sekitar 12.000 menjadi korban tindakan teror MKO.Kelompok teroris itu masuk dalam daftar organisasi teroris AS hingga 2012. Negara-negara besar Eropa, termasuk Prancis, juga telah menghapusnya dari daftar hitam mereka. Teroris anti-Iran menikmati kebebasan aktivitas di AS dan Eropa, dan bahkan mengadakan pertemuan dengan pejabat Amerika dan UE.Eropa adalah rumah bagi entitas jahat dan uang pembayar pajak Amerika telah mendanai kekejaman grouplet yang korup.Bolton, bersama dengan tokoh AS dan Eropa, termasuk pengacara pribadi Presiden Donald Trump Rudy Giuliani, telah menghadiri beberapa konferensi tahunan yang diadakan oleh kelompok teroris anti-Iran di Albania.Trump mengatakan pemerintahannya tidak mencari perubahan rezim di Tehran tetapi para pejabat Iran telah menolak klaim tersebut, dengan mengatakan AS pasti akan melakukannya jika itu bisa.[IT/r]