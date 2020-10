Duta Iran di PBB Menyambut Berakhirnya Embargo Senjata yang 'Tidak Adil'

US Secretary of State Mike Pompeo gestures during a UN Security Council meeting.jpg

IslamTimes - Duta permanen Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa menyambut berakhirnya embargo senjata "tidak berdasar, tidak adil, dan melanggar hukum" terhadap Republik Islam yang baru saja berakhir.

Sejalan dengan kesepakatan nuklir 2015 yang bersejarah, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), embargo Dewan Keamanan PBB (DK PBB) atas perdagangan senjata konvensional dengan Republik Islam berakhir pada Minggu (18/10). Kesepakatan nuklir telah disahkan oleh Dewan Keamanan dalam bentuk Resolusi 2231.Dalam siaran pers yang dikeluarkan setelah embargo berakhir, misi diplomatik mengatakan, "Negara tidak lagi diminta untuk meminta persetujuan kasus per kasus sebelumnya oleh Dewan Keamanan untuk terlibat dalam pasokan, penjualan atau transfer senjata atau bahan terkait. ke dan dari Iran. ""Perlu ditekankan bahwa Republik Islam Iran selalu menyatakan bahwa semua sanksi dan tindakan pembatasan yang diperkenalkan dan diterapkan terhadap rakyat Iran tidak berdasar, tidak adil, dan melanggar hukum," kata pernyataan itu.Perkembangan itu terjadi terlepas dari upaya selama berbulan-bulan oleh Amerika Serikat untuk menjaga embargo senjata tetap di tempatnya.Pada bulan Juni, AS mengedarkan rancangan resolusi di antara 15 anggota Dewan Keamanan, yang mendesak pencegahan kedaluwarsa embargo. Hanya Republik Dominika yang mendukung draf yang ditolak oleh China dan Rusia dan abstain oleh anggota DK PBB lainnya.Kampanye AS bertentangan dengan JCPOA dan Resolusi 2231 karena Washington telah meninggalkan perjanjian nuklir pada 2018, sehingga kehilangan semua haknya sebagai penandatangan.Duta Iran juga mengingatkan bagaimana upaya Washington menemui jalan buntu ketika Dewan Keamanan menolak langkah "ilegal" -nya."Sebagai anggota yang bertanggung jawab dari komunitas internasional, Republik Islam Iran terlibat dalam perdagangan yang sah - sesuai dengan hukum internasional dan atas dasar kepentingan nasionalnya - dengan negara lain, termasuk dalam bidang perdagangan senjata," siaran pers menyimpulkan.AS juga gagal mencapai konsensus dalam dorongan berikutnya untuk memulihkan semua sanksi PBB terhadap Iran. Tehran menggambarkan kegagalan ganda itu sebagai kekalahan bersejarah bagi Washington.