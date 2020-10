Laporan: Pejabat Tinggi AS Pergi ke Suriah untuk Membicarakan Pembebasan Warga AS dengan Suriah

US military vehicles in Syria.jpg

IslamTimes - Pejabat tinggi kontraterorisme Gedung Putih Kash Patel baru-baru ini pergi ke Damaskus untuk membahas pembebasan warga AS dengan pemerintah Suriah, The Wall Street Journal melaporkan, mengutip pejabat administrasi Trump yang tidak disebutkan namanya.

Tanggal pasti pembicaraan rahasia itu masih belum diketahui, tetapi Patel, wakil asisten Presiden AS Donald Trump, pergi ke Suriah awal tahun ini, menandai pertama kalinya sejak 2010 bahwa pejabat tinggi AS seperti itu bertemu dengan pemerintah Suriah. Presiden Bashar Assad.Menurut The Wall Street Journal, Patel berusaha untuk membebaskan setidaknya dua orang Amerika yang diyakini menjadi warga negara di Suriah - Austin Tice, mantan jurnalis Marinir dan lepas, dan Majd Kamalmaz, seorang terapis Suriah-Amerika.Pada bulan Maret, Trump mengatakan pemerintahannya "bekerja sangat keras dengan Suriah" untuk mengembalikan Austin Tice ke AS.Pada bulan Agustus, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa Trump menulis kepada Assad pada bulan Maret untuk mengusulkan dialog langsung tentang jurnalis yang hilang tersebut.Tice menghilang di Suriah pada Agustus 2012. Pemerintah AS telah menawarkan hadiah $ 1 juta untuk informasi yang dapat membantu pembebasan Tice.[IT/r]