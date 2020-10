Brasil dan AS Memperkuat Hubungan dengan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan dan Pinjaman

Presiden Brasil (Reuters).

Islam Times - Amerika Serikat meningkatkan kerjasamanya dengan Brasil pada Senin untuk membantu pemulihan negara Amerika Selatan itu dari pandemi COVID-19 dengan pinjaman ke bank swasta terbesarnya ketika kedua pemerintah menyepakati langkah-langkah untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi.

Presiden Brasil Jair Bolsonaro mengumumkan tiga perjanjian untuk memastikan praktik bisnis yang baik dan menghentikan korupsi pada pertemuan puncak virtual yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang AS.“Paket rangkap tiga ini akan dapat memangkas birokrasi dan membawa pertumbuhan yang lebih besar pada perdagangan bilateral kami dengan hasil yang menguntungkan juga bagi aliran investasi,” kata Bolsonaro seperti dilansir Reuters.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, pada konferensi yang sama, mengatakan Brasil semakin dekat untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mengelompokkan negara-negara kaya dengan dukungan Amerika Serikat.“Kami ingin ini terjadi secepat kami bisa,” katanya.Pompeo mengatakan Bank Ekspor-Impor AS akan mendukung proyek senilai $ 450 juta di Brasil tahun ini, sementara A.S. Development Finance Corp memiliki rencana yang melibatkan sekitar $ 1 miliar dalam proyek di sana.Pompeo menggarisbawahi pentingnya memperluas hubungan ekonomi AS-Brasil, mengingat apa yang disebutnya "risiko besar" yang berasal dari partisipasi signifikan China dalam ekonomi Brasil dan AS.“Sejauh kita dapat menemukan cara agar kita dapat meningkatkan perdagangan antara kedua negara kita, kita dapat ... mengurangi ketergantungan kedua negara kita terhadap barang-barang penting” yang datang dari China, katanya.“Masing-masing dari dua bangsa kita akan lebih aman, dan masing-masing dari kedua bangsa kita akan jauh lebih makmur, baik itu dua atau lima atau 10 tahun dari sekarang,” tambahnya.[IT/AR]