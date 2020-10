China Mengecam Ancaman Sanksi AS Setelah Embargo Senjata Terhadap Iran Dihentikan

IslamTimes- Namun, Presiden AS Donald Trump, seorang kritikus hawkish JCPOA, secara sepihak menarik Washington dari perjanjian pada Mei 2018, dan melepaskan sanksi "terberat" terhadap Republik Islam yang menyimpang dari kritik global, terutama dari penandatangan lain untuk kesepakatan tersebut.

China telah mengecam Amerika Serikat karena 'menjajakan senjata' dan 'mencampuri' urusan dalam negeri negara lain setelah Washington mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap negara mana pun yang berdagang senjata dengan Iran.Embargo Dewan Keamanan PBB (DK PBB) atas perdagangan senjata konvensional dengan Iran berakhir pada Minggu sejalan dengan kesepakatan nuklir bersejarah negara 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), antara Iran dan lima negara lain - Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina, Rusia, dan Jerman.Namun, Presiden AS Donald Trump, seorang kritikus hawkish JCPOA, secara sepihak menarik Washington dari perjanjian pada Mei 2018, dan melepaskan sanksi "terberat" terhadap Republik Islam yang menyimpang dari kritik global, terutama dari penandatangan lain untuk kesepakatan tersebut.Pada hari Minggu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo memperingatkan bahwa Washington akan menjatuhkan sanksi pada individu atau entitas mana pun yang membantu program senjata Teheran, sebuah langkah yang sangat provokatif yang akan semakin meningkatkan ketegangan antara AS dan Iran."ASlah yang menjajakan senjata dan amunisi di mana-mana, menggunakan perdagangan militer untuk melayani kepentingan geopolitik, dan bahkan secara terbuka mencampuri urusan internal negara lain," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian pada konferensi pers, Senin.Ketika ditanya apakah China akan menjual senjata ke Iran setelah pencabutan embargo senjata, pejabat China tersebut mengatakan bahwa Beijing akan "menangani perdagangan militer sesuai dengan kebijakan ekspor militer dan kewajiban internasionalnya."(IT/TGM)