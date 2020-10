Sumber Suriah Mengonfirmasi Laporan Media AS tentang Pembicaraan Pejabat Gedung Putih di Damaskus

Syrian and US flags.jpg

IslamTimes - Dua pejabat senior AS mengunjungi Damaskus pada bulan Agustus untuk pembicaraan rahasia tentang nasib jurnalis Amerika Austin Tice yang hilang, sanksi dan pendudukan militer AS di Suriah, dalam negosiasi tingkat tinggi yang jarang terjadi, The Washington Post mengutip laporan surat kabar Suriah Al Watan.

“Menurut laporan di surat kabar Al Watan, Duta Besar AS Roger Carstens, utusan untuk urusan sandera, dan Kash Patel, penasihat kontraterorisme Gedung Putih, bertemu dengan Ali Mamlouk, kepala badan intelijen Suriah, di kantornya di Damaskus. ”Mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, Al Watan mengatakan perjalanan itu bukanlah kunjungan pertama oleh diplomat tingkat tinggi AS dan bahwa tiga kunjungan serupa ke Damaskus telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Surat kabar itu menekankan bahwa, selama kunjungan Agustus, pemerintah Suriah menolak untuk membahas orang Amerika yang diculik dan sanksi sampai pembicaraan efektif tentang penarikan AS dari Suriah sedang berlangsung. "The Washington Post menyebutkan bahwa pada hari Jumat, kepala direktorat keamanan umum Lebanon, Jenderal Abbas Ibrahim, bertemu dengan utusan sandera AS Robert O'Brien di Washington, kata sumber."Dia diharapkan mengangkat kasus Tice dan Majid Kamalmaz, psikoterapis dari Arlington, VA, yang ditangkap tak lama setelah dia tiba di Damaskus pada 2017 ketika hendak mengunjungi kerabat."[IT/r]