Pengunjuk Rasa Anti-Trump Berhadapan dengan Para Pendukung Presiden di Boston

Man burns US flag, anti-Trump protesters face off.

IslamTimes - Bentrokan meletus pada hari Minggu (18/19) di Boston ketika pengunjuk rasa pro dan anti-Trump saling berhadapan. Anti-Trumpers difilmkan membakar bendera AS, patung Trump, dan topi MAGA, sambil menyerukan agar presiden dicopot dari jabatannya.

Dua demonstrasi yang bersaing bertemu, dengan total sekitar 1.000 orang di antara mereka, di Boston's Copley Square pada hari Minggu (18/10).'Protes Damai Terhadap Kekerasan Demokrat' diselenggarakan oleh grup Super Happy Fun America, grup yang sama yang bertanggung jawab atas Parade Lurus Pride yang kontroversial pada tahun 2019.Kelompok tersebut meminta lawan politik mereka untuk mengecam "tindakan kekerasan pendukung mereka.""Kami di sini untuk melakukan protes damai terhadap kekerasan Demokrat," kata aktivis John Hugo kepada media lokal. "Seperti yang Anda lihat, Demokrat ada di sini ... untuk menyebabkan kekerasan dan mencegah kebebasan berbicara kami."Kontra-demonstrasi dilakukan oleh beberapa kelompok seperti Solidarity Against Hate-Boston, yang mengorganisir unjuk rasa ‘Kick Fascists Out of Boston’, serta ‘The Freedom Fighter Coalition’.Sementara seorang aktivis mengatakan kepada media bahwa Trump "mencoba mencuri pemilihan ini," beberapa pengunjuk rasa membakar patung presiden.Pada satu titik, bendera AS dibakar, dan setelah itu salah satu demonstran tampak meminum darah dari hati, meskipun tidak jelas apakah itu palsu atau hati yang sebenarnya.Meskipun kontingen besar petugas polisi negara bagian dan lokal Boston yang bersenjata berat membagi dua kelompok dengan menggunakan tongkat dan barikade baja, terjadi bentrokan sporadis sepanjang sore hari, dengan polisi terpaksa turun tangan untuk memisahkan faksi-faksi yang bersaing.Setidaknya dua penangkapan dilaporkan setelah pengunjuk rasa anti-Trump dilaporkan menyerang petugas. Para pendukung Trump akhirnya dikawal dari alun-alun oleh penegak hukum.VIDEO: https://www.rt.com/usa/503890-burnt-flag-eaten-heart-boston-protest/