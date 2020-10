Khartoum Terima kasih pada AS atas Potensi Pengecualian Sudan dari Daftar Sponsor Terorisme

Abdel Fattah al-Burhan, The head of the Sudanese Sovereign Transitional Council.jpg

IslamTimes - Kepala Dewan Transisi Berdaulat Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, pada hari Senin (19/10) mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden AS Donald Trump yang mengatakan negara Afrika tersebut mungkin dikeluarkan dari daftar Sponsor Terorisme oleh AS.

Sebelumnya pada hari itu, Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mencabut Sudan dari daftar Negara Sponsor Terorisme setelah Khartoum membayar $ 335 juta kepada korban terorisme AS dan keluarga mereka."Saya ingin mengucapkan terima kasih dan terima kasih yang sebesar-besarnya dari semua rakyat Sudan kepada Presiden Donald Trump dan pemerintah AS karena telah mengambil langkah konstruktif untuk mengeluarkan Sudan dari daftar negara yang mensponsori terorisme, yang menegaskan pengakuan mendalam atas perubahan bersejarah yang telah terjadi. terjadi di Sudan, serta perjuangan dan pengorbanan rakyat Sudan demi kebebasan, perdamaian dan keadilan," kata al-Burhan, seperti dikutip dari layanan pers dewan.Sudan, yang melindungi Osama bin Laden selama hampir lima tahun pada saat pemimpin kelompok teroris Al-Qaeda (dilarang di Rusia) terlibat dalam serangan terhadap sasaran di Amerika Serikat, dimasukkan ke dalam daftar Sponsor Terorisme Negara Bagian AS pada 1993. Empat tahun kemudian, Washington memberlakukan sanksi terhadap Khartoum yang membatasi kemampuan bank Sudan untuk bekerja dengan mitra asing.Terobosan dalam hubungan antara AS dan Sudan dicapai pada Agustus 2019, ketika kedua belah pihak mulai bernegosiasi untuk menghapus Sudan dari daftar negara yang mendukung terorisme. Peningkatan tersebut disebabkan oleh fakta bahwa negara Afrika membentuk Dewan Berdaulat, secara resmi membubarkan Dewan Militer Transisi, yang berkuasa setelah mantan Presiden Omar Bashir digulingkan pada bulan April.[IT/r]