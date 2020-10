Rusia Menyangkal Tuduhan Peretasan sebagai 'Russophobia'

Kremlin spokesman, Dmitry Peskov.jpg

IslamTimes - Kremlin pada hari Selasa (20/10) membantah klaim AS bahwa intelijen militer Rusia berada di balik serangan dunia maya yang menargetkan jaringan listrik Ukraina, pemilihan Prancis 2017, dan Olimpiade Musim Dingin 2018.

Juru bicara Presiden Vladimir Putin Dmitry Peskov menggambarkan tuduhan AS terhadap enam perwira intelijen Rusia sebagai "Russophobia yang merajalela yang, tentu saja, tidak ada hubungannya dengan kenyataan."Departemen Kehakiman AS, yang mengumumkan dakwaan terhadap agen GRU hari Senin (19/10), juga mengatakan bahwa intelijen Rusia berada di balik serangan malware “NotPetya” yang menginfeksi komputer bisnis di seluruh dunia, menyebabkan kerugian hampir $ 1 miliar bagi tiga perusahaan AS saja.Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menuduh dinas intelijen militer Rusia melakukan misi pengintaian internet terhadap target yang terkait dengan Olimpiade Tokyo, sebelum ditunda hingga 2021 oleh pandemi virus korona."Federasi Rusia, dinas keamanan Rusia tidak pernah melakukan serangan peretas, terutama yang berhubungan dengan Olimpiade," kata Peskov kepada wartawan.[IT/r]