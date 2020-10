Iran Melihat Rusia Sebagai Mitra Militer Utama

IslamTimes- "Selama beberapa tahun terakhir, Rusia telah menjadi salah satu mitra utama Iran di bidang pertahanan dan militer. Sekarang, dengan pencabutan pembatasan senjata, kedua negara dapat meningkatkan prospek kerja sama militernya," kata Khatibzadeh.

Menyatakan bahwa Iran menganggap Rusia sebagai salah satu mitra utamanya di bidang militer dan pertahanan, Khatibzadeh mengatakan bahwa kedua negara dapat meningkatkan kemitraan karena embargo senjata PBB yang diberlakukan di Teheran sekarang dicabut.Dalam wawancara dengan Sputnik, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh menjelaskan bahwa Iran menganggap Rusia sebagai salah satu mitra utamanya di bidang militer dan pertahanan, mencatat bahwa kedua negara dapat meningkatkan kemitraan karena embargo senjata PBB yang diberlakukan di Teheran sekarang dicabut."Selama beberapa tahun terakhir, Rusia telah menjadi salah satu mitra utama Iran di bidang pertahanan dan militer. Sekarang, dengan pencabutan pembatasan senjata, kedua negara dapat meningkatkan prospek kerja sama militernya," kata Khatibzadeh."Negosiasi antara Teheran dan Moskow sedang berlangsung dalam kerangka komisi bersama untuk kerja sama militer. Program kemitraan antara otoritas kedua negara dikembangkan melalui itu, termasuk yang terkait dengan masalah regional dan internasional," tambah juru bicara itu.Setiap pembelian senjata dari "negara sahabat" akan bergantung pada kebutuhan dasar Iran, kata juru bicara itu, menekankan bahwa Teheran dapat memperoleh segala jenis senjata dan peralatan yang diperlukan - "dari sumber manapun" - tanpa batasan hukum dan hanya berdasarkan kebutuhan pertahanan.Di bagian lain dalam sambutannya, Khatibzadeh mengatakan bahwa setiap upaya AS untuk memberlakukan pembatasan sepihak terhadap Iran akan melanggar hukum internasional dan pasti gagal."Jelas bahwa setiap upaya AS untuk memperkenalkan langkah sepihak [sanksi] melanggar hukum internasional dan pasti gagal," tambah juru bicara itu.Khatibzadeh melanjutkan dengan mengatakan bahwa Iran tidak menyukai calon presiden AS dan melihat pemungutan suara yang akan datang sebagai masalah internal bagi Washington.(IT/TGM)