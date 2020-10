Paus Fransiskus Mendukung Perkawinan Sipil Sesama Jenis dalam Perubahan Besar pada Pendirian Gereja Katolik

Pope Francis.JPG

IslamTimes - Paus telah menyerukan agar pasangan sesama jenis untuk dilindungi oleh undang-undang perkawinan sipil, yang sangat berbeda dari pendirian bersejarah Vatikan tentang homoseksualitas dan dirinya sendiri.

“Kaum homoseksual memiliki hak untuk berada dalam sebuah keluarga,” kata kepala Gereja Katolik itu dalam film dokumenter baru 'Francesco', yang ditayangkan perdana di Festival Film Roma pada hari Rabu (21/10).Mereka adalah anak-anak Tuhan dan memiliki hak untuk berkeluarga. Tidak ada yang harus dibuang atau dibuat sengsara karenanya. Yang harus kita buat adalah hukum persatuan sipil. Dengan cara itu mereka dilindungi undang-undang. Saya mendukung itu.Komentar Paus dalam film tersebut, yang disutradarai oleh seorang Yahudi kelahiran Rusia Evgeny Afineevsky, membedakannya dari para pendahulunya.Paus sebelumnya, Benediktus, terkenal membandingkan kebutuhan untuk menyelamatkan umat manusia dari kaum homoseksual dengan kebutuhan untuk menyelamatkan hutan hujan. Bahkan sebelum kepausannya, Benediktus melangkah lebih jauh dengan mengklaim bahwa "kondisi" homoseksual cenderung ke arah "kejahatan moral intrinsik," dalam sebuah surat tahun 1986 kepada para uskup Katolik.Sebaliknya, Paus Fransiskus dinobatkan sebagai "person of the year" pada 2013, tahun pengangkatannya, oleh majalah LGBT Advocate. Beberapa minggu sebelumnya, majalah Amerika Time juga mengumumkan Paus Francis sebagai "person of the year", dalam sebuah artikel yang memuji pendekatannya yang "sadar dan terampil".[IT/r]