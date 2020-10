Pompeo Melabeli 6 Organisasi Berita China sebagai 'Misi Asing' atas 'Upaya Propaganda' dalam Tindakan Brutal Baru terhadap Media

Beijing Evening News newspaper is seen on a news stand in Beijing, China.JPG

IslamTimes - Departemen Luar Negeri AS telah menetapkan serangkaian publikasi China sebagai misi asing, menuduh mereka menyebarkan "propaganda." Beijing sebelumnya mengecam upaya pelabelan sebagai "penindasan brutal" terhadap medianya.

Departemen Luar Negeri mengumumkan penunjukan baru pada hari Rabu (21/10), memberi label enam outlet - Yicai Global, Jiefang Daily, Xinmin Evening News, Ilmu Sosial di China Press, Beijing Review dan Economic Daily - sebagai misi asing yang beroperasi di AS.Gerai tersebut "semuanya secara substansial dimiliki atau secara efektif dikendalikan oleh pemerintah asing," kata Pompeo kepada wartawan pada konferensi pers setelah pengumuman, menggambarkan langkah tersebut sebagai "mendorong kembali upaya propaganda komunis China di dalam negeri."Kami tidak membatasi apa pun yang dapat dipublikasikan outlet ini di Amerika Serikat. Kami hanya ingin memastikan bahwa rakyat Amerika, konsumen informasi, dapat membedakan antara berita yang ditulis oleh pers bebas dan propaganda.Keputusan tersebut mendapat teguran keras dari Hu Xijin, pemimpin redaksi Global Times yang berafiliasi dengan negara, sebuah outlet besar China, yang bersikeras bahwa Washington telah "bertindak terlalu jauh."“Langkah ini akan semakin meracuni lingkungan kerja outlet media di negara masing-masing. Selama media China benar-benar menderita, Beijing pasti akan membalas,” Hu tweeted, menambahkan bahwa organisasi berita Amerika yang beroperasi di Hong Kong dapat melihat balas dendam itu.AS telah bertindak terlalu jauh. Langkah ini akan semakin meracuni lingkungan kerja media di negara masing-masing. Selama media China benar-benar menderita, Beijing pasti akan membalas, dan operasi media AS di HK dapat dimasukkan dalam daftar pembalasan. pic.twitter.com/xTSDyRHpx6- Hu Xijin 胡锡 进 (@HuXijin_GT) 21 Oktober 2020Penunjukan AS sebelumnya yang menargetkan media China telah memicu reaksi keras yang sama dari Beijing. Setelah empat media lain dianggap sebagai misi asing pada bulan Juni, Asosiasi Jurnalis Seluruh China yang terkait dengan Partai Komunis membakar keputusan tersebut sebagai "penindasan brutal" yang akan merusak kemampuan wartawan China untuk bekerja di AS. Kementerian luar negeri negara itu juga menanggapi secara lebih langsung, meminta publikasi AS untuk memberikan rincian pemerintah tentang staf dan operasi mereka di China.Beijing kembali bersumpah akan melakukan pembalasan pada Agustus, setelah juru bicara Menlu Zhao Lijian mengatakan tidak ada wartawan China yang diberikan perpanjangan visa di AS sejak Mei, ketika Washington membatasi masa tinggal mereka hingga 90 hari dengan opsi untuk memperpanjang dengan persetujuan pemerintah. Meskipun Zhao tidak merinci bentuk tindakan balasan apa yang akan diambil, dia menuduh AS terjebak dalam "mentalitas Perang Dingin".[IT/r]