Iran Menolak Tuduhan AS Yang 'Tidak Masuk Akal' Terkait Campur Tangan Dalam Pemilu   

Misi permanen Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa telah dianggap sebagai "jahat dan berbahaya" oleh pejabat keamanan nasional AS bahwa Republik Islam berusaha mempengaruhi pemilihan Amerika, menekankan bahwa Teheran, tidak seperti Washington, tidak ikut campur dalam pemilihan negara lain.Alireza Miryousefi, juru bicara misi, membuat pernyataan di akun Twitter-nya pada Kamis beberapa jam setelah Direktur Intelijen Nasional AS John Ratcliffe menuduh bahwa Iran dan Rusia telah memperoleh informasi pendaftaran pemilih dalam upaya untuk merusak kepercayaan pada pemilu 2020.Berbicara selama konferensi pers di markas FBI, Ratcliffe juga mengklaim bahwa Iran secara terpisah berada di balik serangkaian email yang mengancam yang ditemukan akan dikirim minggu ini ke pemilih Demokrat, yang katanya "dirancang untuk mengintimidasi pemilih, menghasut kerusuhan dan kerusakan sosial" Presiden Donald Trump.Dia juga menuduh Teheran mendistribusikan konten termasuk video yang menyiratkan individu "dapat memberikan suara palsu, bahkan dari luar negeri."Menanggapi hal tersebut, Miryousefi mengatakan AS berusaha keras untuk mempertanyakan hasil pemilihannya sendiri.“Berbeda dengan AS, Iran tidak ikut campur dalam pemilihan negara lain. Dunia telah menyaksikan upaya publik AS yang putus asa untuk mempertanyakan hasil pemilihannya sendiri di tingkat tertinggi, "tweet Miryousefi.“Tuduhan ini tidak lebih dari skenario lain yang merusak kepercayaan pemilih terhadap keamanan pemilu AS, dan tidak masuk akal. Iran tidak tertarik untuk ikut campur dalam pemilihan AS dan tidak ada preferensi untuk hasilnya. AS harus mengakhiri tuduhan keji dan berbahaya terhadap Iran. "(IT/TGM)