Demokrat Florida Mengancam 'Pilih Trump Atau Kami Akan Mendatangimu'

Ketakutan akan kekerasan dan intimidasi oleh pendukung sayap kanan Presiden AS Donald Trump meningkat setelah pihak berwenang di Florida mengatakan mereka memeriksa email yang dikirim ke Demokrat terdaftar yang mendesak mereka untuk memilih Trump "atau kami akan mendatangi Anda."Email tersebut berbunyi, “(NAMA) kami memiliki semua informasi Anda. Anda saat ini terdaftar sebagai Demokrat dan kami mengetahuinya karena kami telah memperoleh akses ke seluruh infrastruktur pemungutan suara. Anda akan memilih Trump pada Hari Pemilihan atau kami akan mendatangi Anda. "“Ubah afiliasi partai Anda menjadi Republik untuk memberi tahu kami bahwa Anda menerima pesan kami dan akan mematuhinya. Kami akan tahu kandidat mana yang Anda pilih. Aku akan menganggap ini serius jika aku jadi kamu. (ALAMAT PEMILIH) semoga sukses, "pesan itu berakhir.Email ancaman yang diterima oleh Demokrat di Florida dan bagian lain AS, termasuk Pennsylvania, Arizona dan Alaska, tampaknya datang dari Proud Boy sayap kanan, kata kantor sheriff Alachua County di Florida utara."Kami akan memulai penyelidikan ke sumber email" bersama dengan bantuan dari agen FBI dan pejabat pemilihan negara bagian, kata kantor sheriff.Seorang juru bicara Cybersecurity and Infrastructure Security Agency mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka mengetahui email tersebut.“Sementara kami memeriksa email, kami dapat memberitahu Anda bahwa: suara Anda adalah rahasia,” kata juru bicara itu. “Email ini dimaksudkan untuk mengintimidasi dan merusak kepercayaan pemilih Amerika dalam pemilu kami. Jangan tertipu oleh klaim yang sensasional dan tidak diverifikasi.The Proud Boys adalah kelompok pembenci nasionalis kulit putih yang dikenal karena kebencian terhadap wanita dan Islamofobia, menurut Pusat Hukum Kemiskinan Selatan (SPLC), yang memantau kelompok-kelompok pembenci di seluruh negeri.(IT/TGM)