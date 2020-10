Departemen Keuangan AS Memberi Sanksi Lima Entitas Iran Atas Dugaan Campur Tangan dalam Pemilu 2020

Iranian flag in UN Headquarters.jpg

IslamTimes - Departemen Keuangan AS telah mengeluarkan sanksi terhadap lima entitas Iran yang dituduh berusaha ikut campur dalam pemilihan AS 2020, menyita aset mereka dan melarang orang AS untuk melakukan transaksi dengan mereka.

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS menuduh lima entitas Iran sebagai "komponen Pemerintah Iran, menyamar sebagai organisasi berita atau outlet media" dan berusaha untuk ikut campur dalam pemilihan AS.Lima entitas yang disebutkan dalam siaran pers Departemen Keuangan pada hari Kamis (22/10) adalah Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), IRGC-Quds Force (IRGC-QF), Bayan Rasaneh Gostar Institute, dan Iranian Islamic Radio and Television Union (IRTVU) dan International Union of Virtual Media (IUVM), dua entitas media yang menurut Departemen Keuangan dikendalikan oleh Pasukan Quds.Pemerintahan Trump sebelumnya menunjuk IRGC sebagai organisasi teroris pada April 2019 dalam sebuah langkah yang mengejutkan dan membingungkan penonton, karena tidak ada tindakan teroris yang pernah dilacak kembali ke IRGC, yang merupakan organisasi paramiliter yang dibentuk selama revolusi 1979 untuk menjunjung tinggi yang baru-baru ini- mendirikan Republik Islam.Langkah itu dilakukan sehari setelah FBI dan Kantor Direktur Intelijen Nasional menuduh Iran dan Rusia berusaha mempengaruhi pemilihan umum AS yang dijadwalkan pada 3 November. Di antara tindakan yang dituduhkan Iran adalah mengirim email yang mengancam yang konon berasal dari jauh- Geng kanan para pemilih Proud Boys to Democratic mengancam mereka jika mereka tidak memilih Presiden AS Donald Trump.Menurut Departemen Keuangan, Bayan Gostar, IRTVU, dan IUVM bertindak atas nama IRGC untuk mengganggu pemilu AS "dengan mengeksploitasi masalah sosial di Amerika Serikat, termasuk pandemi COVID-19, dan merendahkan tokoh politik AS" serta memperkuat "narasi palsu dalam bahasa Inggris, dan memposting artikel propaganda yang meremehkan dan konten berorientasi AS lainnya dengan maksud untuk menyebarkan perselisihan di antara penonton AS. IUVM juga memposting teori konspirasi dan disinformasi terkait dengan pandemi COVID-19."Akibatnya, Departemen Keuangan telah menyita semua properti dan kepentingan yang terkait dengan salah satu dari lima entitas tersebut dan menjanjikan sanksi lebih lanjut terhadap siapa pun yang melakukan transaksi dengan mereka.Iran membantah tuduhan tersebut. Alireza Miryousefi, juru bicara misi Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan kepada ABC News sebelumnya pada hari Kamis bahwa klaim AS "tidak masuk akal," mencatat, "Iran tidak tertarik untuk ikut campur dalam pemilihan AS dan tidak ada preferensi untuk hasilnya."Departemen Keuangan juga menjatuhkan sanksi terhadap Iraj Masjedi, seorang jenderal di Pasukan Quds dan Duta Besar Iran untuk Irak, karena menggunakan posisinya di Baghdad untuk memajukan tujuan Pasukan Quds di negara itu."Dalam dekade pengabdiannya dengan kelompok itu, Masjedi telah mengawasi program pelatihan dan dukungan kepada kelompok milisi Irak, dan dia telah mengarahkan atau mendukung kelompok yang bertanggung jawab atas serangan yang telah membunuh dan melukai pasukan dan koalisi AS di Irak.Kapasitas saat ini, Masjedi telah mengeksploitasi posisinya sebagai duta besar rezim Iran di Irak untuk mengaburkan transfer keuangan yang dilakukan untuk kepentingan IRGC-QF," klaim siaran pers Departemen Keuangan.Ini adalah klaim yang serupa dengan yang diajukan oleh AS terhadap Mayor Jenderal Qasem Soleimani, mantan komandan Pasukan Quds yang dibunuh oleh serangan pesawat tak berawak AS di luar Baghdad pada Januari. Siaran pers mencatat bahwa Masjedi adalah "penasihat dekat" untuk Soleimani yang "memainkan peran formatif dalam kebijakan Irak IRGC-QF."Demikian pula, Departemen Keuangan telah menyita aset Masjedi dan melarang orang atau entitas AS untuk melakukan transaksi dengannya.Washington juga menjatuhkan sanksi terhadap Nabil Qaouk dan Hassan al-Baghdadi, dua tokoh di Dewan Pusat yang mengatur Hizbullah, mengklaim bahwa dengan demikian, individu memfasilitasi terorisme menggunakan aset keuangan di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat.Menurut siaran pers Departemen Keuangan AS, "semua properti dan kepentingan dalam properti individu yang disebutkan di atas, dan dari setiap entitas yang dimiliki, secara langsung atau tidak langsung, 50 persen atau lebih oleh mereka, secara individu, atau dengan orang yang diblokir lainnya, yang di Amerika Serikat atau dalam kepemilikan atau kendali orang-orang AS, diblokir" sampai mereka terdaftar di Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan. OFAC diberi wewenang untuk memberi mereka lisensi atau pengecualian khusus, tetapi umumnya tidak.[IT/r]