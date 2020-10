Ditengahi AS, Sudan dan Israel Setuju untuk Menormalisasi Hubungan

Trump spoke with Sudan and Zionis leader (NPR).

Islam Times - Israel dan Sudan telah sepakat untuk menormalisasi hubungan dan membuka hubungan ekonomi dan perdagangan, dengan menghapus Sudan dari daftar negara sponsor terorisme sebagai bagian dari perjanjian.

"Ini adalah kesepakatan luar biasa untuk Israel dan Sudan," kata Presiden Trump di Oval Office, seperti dilansir situs NPR kemarin."Selama beberapa dekade, Sudan berada dalam kondisi perang dengan Israel. Mereka berada dalam kondisi perang dan memboikot barang-barang Israel. Tidak ada hubungan apa pun," lanjutnya.Sudan memiliki pemerintahan transisi sejak tahun lalu, ketika militer menggulingkan diktator lama Omar al-Bashir menyusul pemberontakan rakyat. Negara itu baru-baru ini setuju untuk membayar $ 335 juta ke dalam dana untuk para korban terorisme AS dan keluarga mereka, seperti yang diumumkan Trump awal pekan ini."Setelah [dana] disimpan, saya akan mencabut Sudan dari daftar Sponsor Terorisme Negara," kata Trump.Sudan telah berusaha mati-matian untuk keluar dari sanksi AS yang terkait dengan daftar teror, mengambil langkah-langkah seperti menyelesaikan klaim terkait dengan pemboman USS Cole 20 tahun lalu dan menyetujui pembayaran atas pemboman Kedutaan Besar AS tahun 1998 di Nairobi dan Tanzania.Tetapi Sudan baru-baru ini mengalami rintangan baru untuk keluar dari daftar teror, setelah Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan kepada negara itu bahwa mereka juga perlu "menandatangani agenda Timur Tengah pemerintahan Trump dan menormalkan hubungan dengan Israel."Pengumuman Trump tentang perjanjian pembayaran dan janjinya untuk mencabut label sponsor terorisme dengan cepat meningkatkan spekulasi bahwa Sudan akan bergabung dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab dalam menyetujui untuk menjalin hubungan dengan Israel.Para pemimpin Palestina telah lama meminta negara-negara Arab untuk tidak menjalin hubungan dengan Israel sampai tercapai perdamaian timbal balik antara Israel dan Palestina. Pada hari Jumat, kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengutuk kesepakatan Israel-Sudan.Sebagai bagian dari kesepakatan yang dicapai minggu ini, AS juga akan membantu Sudan mengatasi utang internasional miliaran dolar.Trump berjanji bahwa negara lain juga ingin menjalin hubungan dengan Israel - bahkan mungkin termasuk Iran."Saya bisa melihat Iran pada akhirnya - kedengarannya, saat ini, tidak terdengar seperti sesuatu yang akan terjadi, tetapi saya melihatnya sedang terjadi," kata presiden."Pada akhirnya, mereka semua akan menjadi satu keluarga yang bersatu," tambah Trump. "Itu akan menjadi hal yang luar biasa. Mungkin belum pernah terjadi di Timur Tengah, karena Timur Tengah terkenal dengan konflik dan pertempurannya."Para pemimpin AS, Israel, dan Sudan "berbicara hari ini untuk membahas kemajuan bersejarah Sudan menuju demokrasi dan peluang untuk memajukan perdamaian di kawasan itu," kata pernyataan bersama yang dirilis Jumat. Ia menambahkan bahwa pergeseran bersejarah akan meningkatkan keamanan regional dan membuka peluang baru bagi orang-orang di Sudan dan Israel serta tetangga mereka.Menyelesaikan klaim kompensasi terorisme terhadap Sudan juga dapat menutup proses hukum yang rumit dan menyakitkan: Pada tahun 2018, pemerintahan Trump memihak Sudan dan terhadap para penyintas USS Cole, menyetujui bahwa tuntutan hukum para penyintas yang meminta ganti rugi seharusnya telah dikirimkan ke kementerian luar negeri Sudan di Khartoum daripada di kedutaan besarnya di Washington. Mahkamah Agung AS mengeluarkan putusan $ 315 juta tahun lalu, setuju dengan Sudan dan pemerintah AS.[IT/AR]