Iran: AS Memastikan Kesepakatan Normalisasi Sudan Dengan Israel Melalui 'Tebusan'

Kementerian Luar Negeri Iran mengecam perjanjian yang ditengahi AS antara Israel dan Sudan untuk mulai menormalisasi hubungan dengan Israel, sebagai imbalan Washington mencabutnya dari daftar hitam negara sponsor terorisme.Pada hari Jumat, Presiden AS Donald Trump mengatakan Israel dan Sudan telah membuka hubungan ekonomi sebagai jalan menuju hubungan yang dinormalisasi.Dia mengumumkan kesepakatan di Oval Office saat melakukan panggilan konferensi dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok dan Ketua Dewan Kedaulatan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan.Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Trump mengambil langkah untuk menghapus Sudan dari daftar negara yang diduga mempromosikan terorisme oleh pemerintah AS.Dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada hari Sabtu, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan, "Pengumuman Gedung Putih di #Sudan tidak bisa lebih simbolis.""Bayar tebusan yang cukup, tutup mata Anda pada kejahatan terhadap Palestina, maka Anda akan dikeluarkan dari apa yang disebut daftar hitam" terorisme "," tambahnya. “Jelas daftar itu sama palsu dengan perang AS melawan terorisme. Memalukan!"(IT/TGM)