Pasukan Keamanan Afghanistan Mengumumkan Pembunuhan 'Anggota Kunci Al-Qaeda' Abu Muhsin al-Masri

Abu Muhsin al-Masri, also known as Husam Abd-al-Ra'uf.jpg

IslamTimes - Pemimpin Al-Qaeda Abu Muhsin al-Masri, juga dikenal sebagai Husam Abd-al-Ra'uf dan berasal dari Mesir, dicari oleh FBI karena konspirasi membantu organisasi teroris asing dan karena membunuh warga negara AS.

Pada hari Sabtu (24/10), pasukan keamanan Afghanistan mengklaim telah membunuh seorang komandan al-Qaeda terkemuka di anak benua India.Direktorat Keamanan Nasional Afghanistan (NDS) mentweet pada hari Sabtu (24/10) bahwa pasukannya telah membunuh Abu Muhsin al-Masri kelahiran Mesir, yang terdaftar sebagai Husam Abd-al-Ra'uf di situs web Biro Investigasi Federal (FBI) AS, selama operasi penangkapan di distrik Andar di provinsi Ghazni."Abu Mohsen Al Misri tewas dalam operasi khusus di provinsi Ghazni hari ini," NDS mengkonfirmasi kepada The National. Dia ditangkap saat kami mencoba menangkapnya.- NDS Afghanistan (@NDSAfghanistan) 24 Oktober 2020Situs web FBI mengatakan al-Masri "dicari sehubungan dengan keanggotaannya di Al Qaeda, sebuah organisasi yang dikenal melakukan tindakan terorisme terhadap pemerintah Amerika Serikat" dan "diyakini terkait dengan negara-negara Afghanistan, Pakistan dan Mesir".Surat perintah federal dikeluarkan atas penangkapannya di New York pada 2018 atas konspirasi untuk membantu organisasi teroris asing dan membunuh warga negara AS.[IT/r]