WHO Memperingatkan Bulan-bulan Sulit ke Depan karena COVID Mendekati 43 Juta

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general of the World Health Organization - WHO.jpeg

IslamTimes - Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) saat ini memberikan peringatan yang suram mengenai bulan-bulan mendatang dengan COVID-19, memperingatkan bahwa beberapa negara berada di "jalur berbahaya."

Evaluasi terbarunya tiba di sini pada hari ketika WHO melaporkan kemungkinan kasus terbanyak dalam satu hari, 445.419, kira-kira setengahnya dari Eropa. Sementara itu, pandemi lengkap menyerahkan sekitar 43 juta kasus, saat ini mencapai 42.745.971 kasus, 1.152.463 di antaranya kematian, berdasarkan pelacak online Johns Hopkins.Pada jumpa pers kali ini, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, PhD, menyebutkan dunia berada pada “titik kritis” dengan pandemi, khususnya di belahan bumi utara. "Beberapa bulan ke depan akan menjadi sangat sulit, dan beberapa negara berada di jalur yang berbahaya," katanya, mencatat bahwa terlalu banyak negara yang melaporkan peningkatan eksponensial dalam keadaan.Keadaan yang meningkat sebenarnya menempatkan rumah sakit dan item perawatan intensif (ICU) mendekati atau di atas kemampuan, "dan kami masih baru di bulan Oktober," katanya.Tedros mendesak negara-negara untuk mengambil 5 langkah kunci, yang mencakup melakukan evaluasi informasi yang dapat dipercaya untuk mengevaluasi skenario saat ini, membuat perubahan ukuran COVID-19 ketika biaya rawat inap dan ICU meningkat, dan menjadi jelas dan dapat dipercaya dengan masyarakat umum tentang kedudukan pandemi mereka. Dia juga mendesak pemerintah untuk membuatnya lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan tindakan dan, terakhir, untuk memberikan petunjuk khusus kepada masyarakat tentang apa yang harus dilakukan terhadap orang sakit atau tidak dikenal dan berbagi cerita tentang harapan dan ketahanan.Perintah wajib tinggal di rumah dapat dicegah jika negara menyesuaikan metode pelacakan kontak mereka dan berkonsentrasi pada mengisolasi semua keadaan dan mengkarantina kontak mereka, katanya. “Kami telah melihat berkali-kali dari seluruh dunia bahwa tidak ada kata terlambat bagi para pemimpin untuk bertindak dan membalikkan wabah.”Maria Van Kerkhove, PhD, pimpinan teknis WHO untuk COVID-19, menyebutkan skenario Eropa mungkin sangat mengkhawatirkan dan banyak kota akan mencapai kemampuan ICU penuh dalam beberapa minggu mendatang. Dan Mike Ryan, MD, yang mengarahkan program kesehatan darurat WHO, mendesak negara-negara untuk menopang metode kesehatan garis depan agar mereka tidak runtuh di bawah beban kasus.[IT/r]