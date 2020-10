IslamTimes- Warga Venezuela mengklaim bahwa pemilihan presiden AS tidak akan memperbaiki kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap negara lain, termasuk di Amerika Latin, karena wilayah ini dianggap oleh Washington sebagai halaman belakang politiknya.

Di Venezuela, banyak yang mengatakan calon presiden AS Donald Trump dan Joe Biden mewakili ancaman yang sama terhadap perdamaian di dunia, terutama di Amerika Latin.Warga Venezuela mengklaim bahwa pemilihan presiden AS tidak akan memperbaiki kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap negara lain, termasuk di Amerika Latin, karena wilayah ini dianggap oleh Washington sebagai halaman belakang politiknya.Baik Donald Trump dari Partai Republik terpilih kembali atau saingannya dari Partai Demokrat Joe Biden muncul sebagai pemenang, rakyat Venezuela menegaskan bahwa kebijakan AS yang usil dan agresif terhadap Republik Bolivarian tidak akan berhenti karena kedua politisi tersebut termasuk dalam sistem politik yang mencirikan imperialisme AS. Warga Venezuela mengatakan Trump dan Biden sama dalam istilah politik.Mengenai sanksi AS, para ahli yakin sanksi itu tidak akan dicabut jika Biden memenangkan kursi kepresidenan. Terlepas dari kebijakan biadab AS terhadap Venezuela, orang-orang tampaknya berharap akan masa depan yang lebih baik.Para pengamat mengatakan Demokrat dan Republik di Washington sama-sama memimpin kebijakan yang bermusuhan terhadap Amerika Latin, Venezuela mengatakan tidak peduli siapa yang memenangkan Kepresidenan AS, permusuhan akan terus berlanjut tetapi rakyat Venezuela tidak akan menyerah.(IT/TGM)