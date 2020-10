IslamTimes- Dia menekankan bahwa Republik Islam Iran telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak mencampuri urusan internal negara dan di luar itu tidak perlu campur tangan seperti itu.

Juru bicara Dewan Pengawal mengatakan bahwa Republik Islam Iran tidak tertarik untuk ikut campur dalam pemilihan AS, menyatakan bahwa pemilihan AS adalah masalah internal.Dalam akun Twitter-nya pada hari Sabtu, Abbasali Kadkhodaei menekankan bahwa pemilu AS adalah masalah internal, di mana Iran tidak memiliki kepentingan untuk ikut campur di dalamnya dan tentu saja, Trump harus tahu bahwa era campur tangan dalam urusan dalam negeri negara telah berakhir. ”Dia menekankan bahwa Republik Islam Iran telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak mencampuri urusan internal negara dan di luar itu tidak perlu campur tangan seperti itu.Kadkhodaei menambahkan bahwa pemilihan AS juga merupakan masalah internal, di mana Republik Islam Iran tidak melihat adanya kepentingan atau kebutuhan untuk ikut campur.Pernyataan itu muncul karena FBI menuduh Rusia dan China ikut campur dalam pemilihan November. Teheran dengan tegas menepis tuduhan itu, menyerukan para pejabat Amerika untuk mengakhiri tuduhan tak berdasar mereka terhadap negara itu.(IT/TGM)