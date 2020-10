Pasukan AS Menculik Beberapa Warga Sipil Di Dayr al-Zawr Di Suriah

IslamTimes- Helikopter AS melakukan serangan udara dan menculik warga sipil di lingkungan al-Kitif di kota al-Shuhail ketika militan SDF mengepung daerah tersebut.

Pasukan pendudukan AS telah menculik beberapa warga sipil di provinsi timur Suriah yang kaya minyak Dayr al-Zawr dalam operasi gabungan dengan militan pimpinan Kurdi dari apa yang disebut Pasukan Demokratik Suriah (SDF).Kantor berita resmi Suriah SANA, mengutip sumber-sumber lokal, melaporkan bahwa militan SDF, yang mendapat dukungan Washington, menculik tiga warga dari keluarga yang sama di pedesaan Dayr al-Zawr pada Minggu pagi.Helikopter AS melakukan serangan udara dan menculik warga sipil di lingkungan al-Kitif di kota al-Shuhail ketika militan SDF mengepung daerah tersebut.Militan yang didukung AS juga menyerbu rumah di lingkungan yang berbeda.Dalam beberapa bulan terakhir, pedesaan Dayr al-Zawr telah menyaksikan demonstrasi populer yang menyerukan pengusiran pasukan AS dan tentara bayaran mereka.SDF yang didukung AS sering menculik anak-anak muda di provinsi timur laut Suriah untuk perekrutan paksa saat mereka melanjutkan praktik kriminal dan kejam terhadap warga negara biasa di wilayah yang mereka kendalikan.Situasi keamanan dilaporkan memburuk di daerah yang dikendalikan oleh SDF di Hasakah dan provinsi Dayr al-Zawr di tengah penangkapan warga sipil oleh militan.(IT/TGM)