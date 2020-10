‘Protes Tandingan' Diduga Menyerang Pawai 'Orang Yahudi Untuk Trump' di New York City, NYPD Meluncurkan Penyelidikan

Counter-Protesters attack ‘Jews For Trump’ in New York City.jpg

IslamTimes - Sebuah parade kendaraan "Orang Yahudi Untuk Trump" dilaporkan diserang ketika demonstrasi yang mendukung Presiden AS Donald Trump melakukan perjalanan di jalan-jalan Kota New York, Fox News melaporkan pada hari Minggu (25/10).

Ketika Amerika Serikat bersiap untuk mengadakan pemilihan presiden 2020 dalam 9 hari, di mana Presiden Republik Donald Trump sedang mengupayakan pemilihan ulang melawan kandidat Demokrat dan mantan Wakil Presiden AS Joe Biden, pendukung kedua kandidat telah berulang kali kontak satu sama lain selama demonstrasi.Outlet berita melaporkan insiden pendukung Trump diserang oleh "kontra-protes" di berbagai bagian Big Apple, termasuk Brooklyn dan Manhattan.Video yang dibagikan di media sosial dengan tagar #JewsForTrump menuduh adanya serangan terhadap parade kendaraan pendukung Trump yang Yahudi.Dugaan serangan terhadap 'Orang Yahudi Untuk Trump' mengambil berbagai bentuk, termasuk melempar telur dan batu ke mobil dengan bendera pro-Trump, meneriakkan umpatan, dan dalam beberapa kasus, konfrontasi antara peserta rapat umum dan pengunjuk rasa dilaporkan berubah menjadi kekacauan.Polisi melakukan beberapa penangkapan di antara para pengunjuk rasa pro-Trump dan pengunjuk rasa anti-Trump.Kepala Departemen Kepolisian New York Terence Monahan mengumumkan pada hari Minggu (25/10) penyelidikan atas tuduhan serangan terhadap pendukung Trump."@NYPDDetectives sedang menyelidiki insiden ini dan mencari informasi terkait," tweet Monahan.Kepala departemen NYPD membagikan video dari sebuah insiden yang sedang diselidiki, meminta penduduk New York dengan informasi tentangnya untuk menghubungi departemen tersebut. Video tersebut menunjukkan setidaknya satu orang melempar batu dari jembatan trotoar ke kendaraan yang lewat yang mengibarkan bendera pro-Trump.Komisaris NYPD Dermot Shea menjelaskan bahwa serangan semacam itu "sangat berbahaya" dan menambahkan bahwa tidak ada korban luka.Trump sedang mengupayakan pemilihan ulang melawan calon presiden dari Partai Demokrat dan mantan Wakil Presiden AS, Joe Biden. Pemilihan ditetapkan pada 3 November.[IT/r]Video: https://sputniknews.com/us/202010261080877143-counter-protesters-allegedly-attack-jews-for-trump-march-in-new-york-city-nypd-launches-probe/