Erdogan Menepis Kritik AS Atas S-400

Russian S-400 air defence systems.jpg

IslamTimes - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sekali lagi menegaskan bahwa Ankara tidak berniat meninggalkan sistem rudal S-400 yang dibeli dari Rusia.

Pada hari Sabtu (24/10), Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar menyatakan bahwa militer negara sedang memeriksa sistem pertahanan udara S-400 dan mempersiapkannya untuk penempatan."Amerika Serikat tidak tahu dengan siapa mereka berurusan. Anda mengatakan kepada kami untuk mengirim S-400 kembali ke Rusia. Tapi kami bukan negara suku, kami adalah Turki," kata Erdogan dalam pertemuan di kota Malatya pada hari Minggu (28/10). .Sebuah pukulan yang jelas di Washington, presiden Turki juga menyarankan bahwa AS harus memberikan sanksi terhadap Ankara, sebuah langkah yang telah berulang kali dijanjikan oleh Gedung Putih terkait dengan Turki."Apapun sanksi yang akan diberikan, jangan terlambat, perkenalkan mereka", kata Erdogan, mengingat bahwa meskipun Turki "telah membayar uang untuk [pesawat tempur generasi kelima AS] F-35, Washington tidak pernah memasok pesawat-pesawat itu ke Ankara".Pernyataan itu muncul sehari setelah Menteri Pertahanan Hulusi Akar mengatakan bahwa militer Turki sedang memeriksa sistem pertahanan udara S-400 dan mempersiapkannya untuk penempatan, menambahkan bahwa "pembelian dan rencana pemeriksaan S-400 tidak berarti bahwa negara mengasingkan diri dari NATO ".Dia menekankan bahwa pembelian sistem rudal buatan Rusia tidak melanggar kewajiban Turki sebagai anggota aliansi dan meminta NATO untuk menunjukkan alternatif sistem pertahanan udara, alih-alih mengkritik kesepakatan tersebut.Awal pekan ini, Akar mengonfirmasi bahwa Turki telah melakukan tes sistem pertahanan udara di Sinop, mencatat bahwa latihan dijadwalkan sesuai dengan kontrak.Ini mengikuti Erdogan yang menyatakan bahwa Turki tidak akan mengadakan konsultasi dengan Amerika Serikat mengenai tes S-400, menambahkan, "tes telah dilakukan dan sedang dilakukan"."Pendekatan AS tidak mengikat kami dengan bentuk apa pun karena bagaimana kami tidak dapat menguji sarana yang kami miliki? Tentu saja, kami tidak akan berkonsultasi dengan AS tentang itu. Tidak hanya untuk S-400, tetapi banyak juga senjata berat dan ringan lainnya ", tandasnya.Moskow dan Ankara menandatangani perjanjian pinjaman untuk pengiriman sistem S-400 pada Desember 2017, dan dua tahun kemudian, Turki menerima beberapa baterai S-400 senilai $ 2,5 miliar.Washington telah menentang perjanjian tersebut dan menuntut agar Turki membuang S-400 dan membeli sistem Patriot AS sebagai gantinya.AS juga mengancam akan menunda atau bahkan membatalkan penjualan pesawat tempur F-35 ke Turki dan memberikan sanksi kepada Ankara, mengklaim bahwa sistem Rusia tidak sesuai dengan standar NATO dan menimbulkan masalah keamanan.Baik Ankara dan Moskow menolak tuduhan tersebut dan melanjutkan negosiasi pada batch tambahan S-400.[IT/r]