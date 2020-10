Palestina Tidak Mengharapkan Perubahan Bias AS terhadap Mereka

Palestinians not expecting shift in US bias against them.jpg

IslamTimes - Otoritas Palestina secara terbuka mengungkapkan penghinaannya kepada presiden AS Donald Trump tetapi tidak berharap banyak jika calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden menang dalam pemilihan presiden AS yang akan datang setelah serangkaian langkah kontroversial oleh Washington, termasuk pengakuan Yerusalem al-Quds sebagai ibu kota Zionis Israel di akhir 2017.

Pejabat Palestina mengatakan ini tidak berarti mereka yakin kemungkinan kemenangan Biden akan mengarah pada perubahan kebijakan pemerintah AS terhadap mereka. Rakyat Palestina di sini di Tepi Barat yang diduduki mengangkat bahu mereka tentang siapa yang akan dipilih Amerika sebagai presiden mereka berikutnya. Warga di sini di Ramallah mengatakan bahwa mereka tidak mengharapkan adanya perubahan dalam kebijakan AS terkait konflik Israel-Palestina.Mereka mengatakan Trump bisa lebih buruk daripada Biden, namun tidak akan ada perubahan dramatis dalam kebijakan luar negeri pemerintah Amerika. Pada akhirnya, Otoritas Palestina percaya bahwa terpilihnya kembali Trump akan menjadi bencana mengingat pada fase berikutnya dia akan bekerja untuk memaksakan apa yang disebut kesepakatan abad ini yang membayangkan aneksasi Zionis Israel atas sebagian besar wilayah Barat yang diduduki. Bank, mencegah negara Palestina pada garis 1967 dengan ibukotanya Yerusalem al-Quds dan tidak pernah mencapai penyelesaian masalah pengungsi.Amerika Serikat dan Zionis Israel memiliki aliansi strategis, didukung oleh lobi Zionis yang kuat di Washington dan berakar kuat pada kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, para ahli percaya bahkan jika Biden memenangkan pemilihan presiden AS, hampir tidak mungkin bagi Palestina untuk membuat perpecahan antara presiden baru dan rezim Zionis Israel.[IT/r]