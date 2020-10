Oman Berpotensi Akan Menormalisasi Hubungan Dengan Israel

IslamTimes- Namun, mereka menekankan bahwa perjanjian itu bisa memakan waktu lebih lama, karena Muscat kemungkinan akan menunggu untuk melihat di mana angin politik bertiup di AS sebelum membuat keputusan besar.

Pejabat Israel mengatakan Oman kemungkinan menjadi negara Arab berikutnya yang menormalisasi hubungan dengan Israel setelah Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan mencapai kesepakatan normalisasi dengan rezim Tel Aviv.Channel 12 Israel mengutip sumber di rezim Israel yang mengatakan bahwa kesepakatan normalisasi Israel-Oman bahkan berpotensi terjadi sebelum pemilihan presiden AS pada 3 November.Namun, mereka menekankan bahwa perjanjian itu bisa memakan waktu lebih lama, karena Muscat kemungkinan akan menunggu untuk melihat di mana angin politik bertiup di AS sebelum membuat keputusan besar.Israel dan rezim Arab Teluk Persia telah meningkatkan kontak mereka dalam beberapa tahun terakhir.Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 2018 mengunjungi Oman, di mana ia bertemu Sultan Sayyid Qaboos bin Said Al Said di Istana Kerajaan Bait al-Barakah di kota pesisir Seeb dekat ibu kota Muscat.Sultan Qaboos wafat pada bulan Januari dan digantikan oleh sepupunya Haitham bin Tariq Al Said.Oman memuji kesepakatan antara Israel dan UEA dan Bahrain bulan lalu.UEA dan Bahrain menandatangani perjanjian kontroversial untuk menormalkan hubungan dengan Israel di Gedung Putih pada 15 September, di tengah kemarahan di seluruh Palestina dan dunia Muslim.(IT/TGM)