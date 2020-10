Iran Memanggil Diplomat Prancis Karena Penghinaan Paris Terhadap Islam Memicu Kemarahan Muslim

IslamTimes- Dengan tidak adanya duta besar Prancis untuk Teheran, Florent Aydalot dipanggil pada hari Senin ke Kementerian Luar Negeri Iran, di mana dia bertemu dengan wakil direktur jenderal departemen untuk Urusan Eropa.

Iran telah memanggil perwakilan Prancis untuk memprotes komentar anti-Muslim oleh pejabat negara Eropa untuk mendukung kartun ofensif Nabi Muhammad (saw), di tengah ledakan kemarahan anti-Prancis di seluruh dunia Muslim. .Dengan tidak adanya duta besar Prancis untuk Teheran, Florent Aydalot dipanggil pada hari Senin ke Kementerian Luar Negeri Iran, di mana dia bertemu dengan wakil direktur jenderal departemen untuk Urusan Eropa.Selama sesi tersebut, pejabat Iran mengecam "tindakan yang tidak dapat diterima" pejabat Prancis, yang telah melukai perasaan jutaan Muslim di Eropa dan seluruh dunia, dengan mengatakan, "Setiap penghinaan dan penghinaan terhadap Nabi Islam (SAW) dan nilai-nilai Islam murni. oleh siapa pun — terlepas dari posisinya - sangat dikutuk dan ditolak. ”Awal bulan ini, guru sejarah Prancis Samuel Paty memancing kemarahan dengan menunjukkan kepada murid-muridnya kartun Nabi Muhammad (SAW) yang menghujat, yang diterbitkan oleh surat kabar satir Charlie Hebdo.Dia dibunuh di luar sekolahnya di pinggiran kota Paris pada 16 Oktober oleh seorang penyerang berusia 18 tahun, yang diidentifikasi sebagai Chechnya Abdullakh Anzorov, yang ditembak mati oleh polisi segera setelah pembunuhan itu.Presiden Prancis Emmanuel Macron menggolongkan insiden itu sebagai "serangan teroris Islam".Pernyataan itu telah memicu sentimen anti-Prancis di dunia Muslim, mendorong seruan untuk memboikot barang-barang Prancis dan permintaan maaf resmi.(IT/TGM)