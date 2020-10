Warga Afghanistan Mengatakan Hasil Pemilu AS Tidak Akan Mengubah Hidup Mereka

IslamTimes- Banyak warga Afghanistan juga mengatakan bahwa tokoh politik di Afghanistan mengabaikan janji kosong AS dan mencari cara untuk membangun negara tanpa bantuan asing.

Trump atau Biden, rakyat Afghanistan tidak peduli siapa yang akan mengambil alih kekuasaan di Washington. Itu karena sejarah telah menunjukkan kepada orang-orang Afghanistan bahwa tidak peduli siapa yang menjadi presiden Amerika Serikat, kebijakan mereka terhadap negara yang dilanda perang tidak akan berubah.Sejak invasi AS ke Afghanistan pada 2001, tiga presiden menjabat di Washington. Semuanya berjanji untuk mengakhiri pertempuran puluhan tahun di Afghanistan dan membawa perdamaian dan keamanan ke negara yang dilanda perang itu. Sejauh ini, belum ada yang berhasil memenuhi janji tersebut.Banyak warga Afghanistan juga mengatakan bahwa tokoh politik di Afghanistan mengabaikan janji kosong AS dan mencari cara untuk membangun negara tanpa bantuan asing.Munculnya pesimisme terhadap hasil pemilihan presiden AS yang akan datang muncul karena Trump telah menandatangani kesepakatan damai dengan Taliban. Presiden AS mengklaim bahwa kesepakatan itu akan membuka jalan bagi penarikan pasukan AS dari Afghanistan.Kesepakatan damai AS-Taliban membuktikan bahwa apa yang dilakukan Washington bukan untuk kepentingan Afghanistan dan hanya untuk kepentingan AS.(IT/TGM)