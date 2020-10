Al-Nujaba: AS Hanya Memahami Bahasa Kekerasan 

IslamTimes- Hujjat al-Islam al-Kaabi menegaskan bahwa Letnan Jenderal Soleimani telah berulang kali menyatakan bahwa dia ingin menjadi martir di wilayah Irak dan akhirnya mencapai tujuannya.

Sekretaris jenderal al-Nujaba mengatakan Amerika Serikat hanya memahami bahasa kekerasan, mencatat bahwa mujahidin akan mengakhiri kehadiran AS di Irak.Dalam konferensi pers yang diadakan di markas Kantor Berita Mehr, Hujjat al-Islam al-Kaabi mengatakan AS bertanggung jawab atas krisis ekonomi di Irak dan Washington menjarah minyak dan sumber daya alam Irak.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa AS dan Arab Saudi adalah sumber kerusuhan di Irak dan memanfaatkan tuntutan rakyat.Hujjat al-Islam al-Kaabi menegaskan bahwa Letnan Jenderal Soleimani telah berulang kali menyatakan bahwa dia ingin menjadi martir di wilayah Irak dan akhirnya mencapai tujuannya.Dia lebih lanjut menyerukan implementasi resolusi parlemen Irak tentang pengusiran pasukan AS."AS hanya memahami bahasa kekerasan, dan jika mereka tidak meninggalkan Irak, mujahidin akan mengakhiri kehadiran mereka di negara itu," tambahnya.(IT/TGM)