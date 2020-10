Citra Satelit Menunjukkan Konstruksi yang Sedang Berlangsung di Situs Nuklir Iran Setelah Ledakan

Iran's Natanz Nuclear Site.jpg

IslamTimes - Citra satelit telah mengungkapkan pembangunan yang sedang berlangsung di fasilitas nuklir Natanz di Iran menyusul ledakan Juli di lokasi yang telah merusak parah pabrik perakitan sentrifugal terbesar di negara itu, Associated Press melaporkan, mengutip rekaman yang disediakan oleh Planet Labs.

Pada bulan Juli, situs pengayaan utama Iran di Natanz mengalami kerusakan yang signifikan akibat ledakan besar. Organisasi Energi Atom negara itu kemudian mengatakan bahwa insiden itu adalah akibat sabotase.Gambar satelit: Iran telah memulai pembangunan di fasilitas nuklir Natanz pic.twitter.com/xN9ph9E8Hm- Amichai Stein (@ AmichaiStein1) 28 Oktober 2020Salah satu foto, seperti yang dianalisis oleh para ahli dari James Martin Center for Nonproliferation Studies dari Middlebury Institute of International Studies, konon menunjukkan bahwa area tersebut telah dibersihkan dengan sesuatu yang menyerupai peralatan konstruksi, seperti yang dilaporkan oleh jalan baru ke selatan Natanz. telah dibangun di sana sejak Agustus.“Jalan itu juga menuju ke pegunungan, jadi mungkin fakta bahwa mereka menggali semacam bangunan yang akan berada di depan dan akan ada terowongan di pegunungan,” kata pakar institut Jeffrey Lewis. Atau mungkin mereka hanya akan menguburnya di sana.Pekan lalu, direktur jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi mengatakan bahwa Tehran telah menginformasikan misi pemantauan tentang pembangunan yang sedang berlangsung di daerah tersebut.Terlepas dari runtuhnya perjanjian Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JSPOA) setelah penarikan sepihak AS pada Mei 2018, Iran masih memberi pengawas internasional akses ke situs nuklirnya, kata IAEA.Pada bulan September, kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI), Ali Akbar Salehi, mengkonfirmasi bahwa Tehran telah mulai membangun "aula yang lebih modern, lebih besar dan lebih komprehensif di semua dimensi di jantung gunung dekat Natanz" setelah ledakan pada tanggal 2 Juli menciptakan kerusakan yang hampir tidak dapat diperbaiki pada bagian aula pertemuan utama di lokasi. Fasilitas tersebut, yang diresmikan pada tahun 2018, merupakan tempat utama untuk produksi massal dan perakitan sentrifugal.Pejabat badan tersebut menyebut kebakaran dan ledakan berikutnya sebagai "sabotase" dan kemudian mengatakan bahwa mereka berhasil mengidentifikasi "pasukan" yang bertanggung jawab atas insiden tersebut setelah penyelidikan, namun, tidak segera menyebutkan nama mereka secara langsung.[IT/r]