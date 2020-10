Presiden Jokowi: Kemitraan Indonesia-AS Perlu Dipelihara

Pompeo dan Jokowi (Antara).

Islam Times - Presiden Republik Indonesia menekankan perlunya memelihara kemitraan antara Indonesia-Amerika Serikat.

Dilansir Antara News, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, hari ini."Dalam pertemuan tadi Presiden mengatakan bahwa Indonesia bermitra dan berteman baik dengan Amerika. Indonesia menginginkan Amerika sebagai true friend of Indonesia, tapi hal ini tidak bisa take it for granted," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dalam konferensi pers virtual usai mendampingi Presiden menerima Pompeo.Menurut Presiden, lanjut Retno, kemitraan tersebut harus dipelihara dengan upaya serius, pemahaman satu sama lain, serta upaya menunjukkan kerja sama konkret, salah satunya kerja sama ekonomi."Presiden menekankan bahwa Indonesia ingin melihat kerja sama ekonomi kedua negara meningkat di masa yang akan datang, termasuk tentunya harapan terhadap perpanjangan GSP facilities kepada Indonesia," beber Menlu.Selain itu, kata Menlu, Presiden juga ingin kerjasama pertahanan dengan Amerika serikat meningkat dan presiden ingin melihat Amerika memahami kepentingan negara berkembang serta kepentingan negara-negara Muslim.[IT/AR]