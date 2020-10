Pentagon Memperingatkan Pejabat Senior yang Terlibat dalam Pembunuhan Soleimani atas Ancaman di Tanah AS

Martyr Qassem Soleimani.jpg

IslamTimes - Departemen Pertahanan AS dilaporkan mengeluarkan peringatan ancaman bulan lalu kepada beberapa anggota staf senior yang terlibat dalam pembunuhan 3 Januari komandan Pasukan Quds Iran Mayor Jenderal Qasem Soleimani bahwa mereka menghadapi ancaman aktif terhadap mereka saat berada di tanah AS, lima senior pejabat mengatakan kepada NBC News.

Menurut laporan itu, ancaman tetap aktif, tetapi para pejabat tidak mencatat hubungan pasti antara ancaman itu dan serangan pesawat nir awak 3 Januari di luar Bandara Internasional Baghdad yang menewaskan komandan Iran dan beberapa pemimpin senior militer Irak.Menurut NBC, pengarahan di mana para pejabat yang berbicara dengan outlet tersebut memperoleh informasi menyusul insiden 22 September di mana seorang warga negara Iran secara agresif membuntuti SUV hitam milik pemerintah yang membawa seorang pejabat senior Pentagon. Pentagon dan FBI dilaporkan tidak setuju tentang apakah itu upaya serius untuk menargetkan individu itu atau tidak.Namun, pengemudi kendaraan tersebut belum terlacak, karena insiden tersebut berakhir setelah pengemudi pemerintah mengelak dari dibuntuti.Beberapa hari setelah pembunuhan Soleimani, Iran meluncurkan lusinan rudal balistik yang dipersenjatai dengan hulu ledak konvensional di dua pangkalan AS di Irak dalam apa yang disebut Operasi Martir Soleimani. Tidak ada anggota layanan AS yang tewas dalam serangan itu, tetapi sebagai akibat dari kewaspadaan militer yang tinggi selama operasi tersebut, sebuah pesawat Ukraina ditembak jatuh oleh rudal anti-udara Iran setelah disalahartikan sebagai pesawat AS, menewaskan semua 176 penumpang.Namun, pada 13 September, media AS mulai melaporkan bahwa laporan intelijen AS menunjuk pada plot Iran untuk membunuh Lana Marks, duta besar AS untuk Afrika Selatan, sebagai balas dendam atas kematian Soleimani, dengan mengatakan ancaman tersebut telah ada sejak musim semi.Presiden AS Donald Trump men-tweet peringatan keesokan harinya sebagai tanggapan atas cerita tersebut, menulis, “Setiap serangan oleh Iran, dalam bentuk apa pun, terhadap Amerika Serikat akan bertemu dengan serangan terhadap Iran yang akan menjadi 1.000 kali lebih besar! ”Sebagai tanggapan, Mayor Jenderal Hossein Salami, komandan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), di mana Pasukan Quds merupakan divisi elit, mengatakan pada 19 September: “Tuan. Truf! Balas dendam kami atas kemartiran jenderal besar kami sudah jelas, serius dan nyata," menurut Kayhan News Iran."Kami akan menargetkan mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam kesyahidan jenderal besar Haj Qasem Soleimani," tambah Salami, mengklarifikasi bahwa "duta besar wanita untuk Afrika Selatan" tidak sebanding dengan "darah saudara syahid kami.""Kami adalah orang-orang yang terhormat dan adil, dan kami membalas dendam secara seimbang dan adil, itulah sebabnya kami tidak menargetkan tentara Anda di pangkalan udara Ain al-Asad," katanya.Namun, bahkan prospek untuk membunuh seorang jenderal AS tidak akan cukup untuk membalas dendam atas kehilangan Soleimani, Brigjen. Jenderal Yadollah Javani, wakil komandan IRGC untuk urusan politik, merenung di bulan Agustus."Mengingat nilai intrinsik [Soleimani], tidak mungkin menemukan siapa pun yang sama berharganya [di antara para pejabat militer AS]. Dia sangat berharga bagi Perlawanan [front] sehingga kami tidak dapat menemukan orang yang mirip untuk membalas, "Kata Javani, menurut Fars News Agency. Dia menambahkan satu-satunya balas dendam yang benar adalah AS akan terusir dari Timur Tengah.Trump secara teratur menyebut Soleimani di rapat umum politiknya, menggembar-gemborkan kematian komandan Iran bersama dengan pemimpin Daesh Abu Bakr al-Baghdadi sebagai keberhasilan kepresidenannya.Ironisnya, Soleimani mendapat pengakuan internasional setelah memimpin perang Iran dan Irak melawan ISIS yang berhasil menggusur gerakan tersebut dari Irak pada akhir 2017. Trump mengklaim Soleimani telah mendalangi serangan terhadap tentara AS dan merencanakan lebih banyak, meskipun klaimnya bahwa jenderal Iran akan berusaha untuk meledakkan empat kedutaan besar AS seandainya dia tidak dibunuh di luar hukum, secara terbuka dikecam oleh Menteri Pertahanan Mark Esper di televisi nasional.[IT/r]