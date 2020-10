Warga Palestina Akan Mengadakan Jumat Murka Karena Kartun Yang Menghina Nabi

IslamTimes- "Umat Muslim mengutuk publikasi kartun menghujat yang menghina Nabi Muhammad (SAW), dan dengan tegas menentang perilaku tidak beradab tersebut," kata pemimpin agama Palestina yang terkemuka itu.

Pengkhotbah Masjid al-Aqsa dan mantan Mufti Agung Yerusalem al-Quds telah meminta warga Palestina untuk merayakan hari Jumat di seluruh wilayah yang diduduki Israel sebagai protes atas publikasi karikatur Nabi Muhammad (SAW) di Prancis dan Dukungan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk langkah tersebut.Pada hari Kamis, Syekh Ekrima Sa'id Sabri meminta warga Palestina dari semua lapisan masyarakat untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada Nabi Islam dan bersatu melawan penghinaan terhadapnya."Umat Muslim mengutuk publikasi kartun menghujat yang menghina Nabi Muhammad (SAW), dan dengan tegas menentang perilaku tidak beradab tersebut," kata pemimpin agama Palestina yang terkemuka itu.Dia menambahkan, “Karikatur ofensif ini bertentangan dengan prinsip kebebasan berbicara serta kebebasan berpendapat. Mereka menentang apa yang mereka klaim. Perilaku seperti itu tidak lain adalah ejekan dan penghinaan. "Pada 16 Oktober, guru bahasa Prancis Samuel Paty disembelih di luar sekolahnya di pinggiran kota Paris oleh seorang penyerang berusia 18 tahun asal Chechnya, yang diidentifikasi sebagai Abdullakh Anzorov. Dia telah menunjukkan karikatur itu dalam pelajaran tentang kebebasan berbicara.Sambil memuji guru sejarah beberapa hari kemudian, Macron mengatakan Prancis tidak akan meninggalkan tayangan kartun yang menghujat itu.(IT/TGM)