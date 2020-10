'Bajak laut AS' Membual tentang Penyitaan Minyak Terkait Venezuela yang Bukn Miliki Iran

Workers of the state-oil company Pdvsa holding Iranian and Venezuelan flags.jpg

IslamTimes - Iran telah berulang kali menyangkal memiliki pengiriman minyak mentah yang disita dan dijual oleh Amerika Serikat baru-baru ini, dengan mengatakan "rezim nakal" Washington pasti telah mencuri kargo dan sekarang secara terbuka membual tentang tindakan pembajakan.

“Hanya saja, seperti yang kita katakan sebelumnya: itu bukan milik kami. Tapi minyak tersebut pasti telah dicuri. Tidak ada orang beradab yang membual tentang mencuri,” tulis Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Said Khatibzadeh dalam sebuah posting ke akun Twitter-nya pada hari Jumat (30/10).Dia bereaksi terhadap pengumuman oleh AS pada hari Kamis (29/10) bahwa mereka telah menjual sekitar 1,1 juta barel minyak "Iran" yang terikat di Venezuela yang disita pada bulan Agustus senilai lebih dari $ 40 juta.Departemen Kehakiman mengatakan pada saat itu bahwa "tindakan ini mewakili penyitaan pengiriman bahan bakar terbesar yang pernah dilakukan oleh pemerintah dari Iran." Tehran, bagaimanapun, menolak klaim bahwa pengiriman minyak mentah yang disita adalah milik Republik Islam.Lebih lanjut Khatibzadeh mengatakan para pejabat AS bertindak seperti "Bajak Laut Karibia", dalam permainan kata yang menggunakan nama film Amerika yang populer, menambahkan bahwa mereka bahkan secara terbuka membual tentang "barang rampasan" mereka."Tidak ada orang beradab yang menyombongkan diri tentang mencuri," kata pejabat Iran itu.The Pirates of the Caribbean secara terbuka membual tentang barang rampasan mereka.Hanya saja, seperti yang kita katakan sebelumnya: itu bukan milik kami. Tapi minyak tersebut pasti telah dicuri. Tidak ada orang beradab yang membual tentang mencuri.Bagi rezim nakal AS: kotak peralatan Anda, tidak seperti milik kami, menyusut dari hari ke hari. Tanya @robertcobrien! pic.twitter.com/P6PGzqXkBU- Said Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) 30 Oktober 2020Pada Agustus lalu, para pejabat Iran mengatakan klaim Washington sebenarnya merupakan upaya untuk menggambarkan penyitaan itu sebagai kemenangan melawan Tehran setelah AS gagal menghentikan lima kapal tanker Iran yang mengirimkan bahan bakar yang sangat dibutuhkan Venezuela pada Mei.Tehran juga menggambarkan penyitaan minyak mentah Iran yang dilaporkan sebagai "tindakan perang psikologis" yang dimaksudkan untuk mengkompensasi "penghinaan dan kekalahan pemerintah AS oleh Iran menggunakan propaganda palsunya."[IT/r]