Presiden Prancis Melayani Kepentingan Zionis Dengan Membuat Pernyataan Anti-Islam

Penasihat Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei untuk urusan internasional mengecam pernyataan anti-Islam baru-baru ini oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, dengan mengatakan dia hanya melayani kepentingan rezim Zionis."Tindakan penistaan ​​terhadap Nabi Islam Muhammad (SAW) di Prancis menunjukkan jatuhnya diplomasi di negara Eropa ini," kata Ali Akbar Velayati dalam pidatonya di webinar yang diadakan di kota Tabriz di barat laut Iran pada hari Sabtu.Dia menambahkan bahwa Prancis bukan lagi negara yang presidennya memainkan peran penting di dunia dan mengatakan presiden Prancis yang sedang berkuasa mengikuti Zionis dan mengadopsi sikap anti-Islam untuk menjilat dengan rezim Israel."Perilaku seperti itu telah menyebabkan Emmanuel Macron dibenci di dunia Muslim," kata pejabat senior Iran itu.Velayati memperingatkan bahwa dunia Muslim akan mengambil tindakan yang tepat terhadap Prancis dan presidennya jika pendekatan anti-Islam berlanjut karena "Muslim akan melawan penghinaan semacam itu."Awal bulan ini, guru sejarah Prancis Samuel Paty memicu kemarahan dengan menunjukkan kepada siswanya kartun Nabi Muhammad (SAW) yang menghujat yang sebelumnya diterbitkan oleh surat kabar Charlie Hebdo.Dia dibunuh di luar sekolahnya di pinggiran kota Paris pada 16 Oktober oleh seorang remaja berusia 18 tahun, yang diidentifikasi bernama Abdullakh Anzorov, yang ditembak mati oleh polisi segera setelah pembunuhan itu.Presiden Prancis menyebut insiden itu sebagai "serangan teroris Islam."Macron mengklaim bahwa Islam sebagai agama berada dalam keadaan "krisis" dan membela kartun ofensif, yang telah melukai perasaan Muslim di Prancis dan di tempat lain.Pernyataan tersebut memicu sentimen anti-Prancis di dunia Muslim, mendorong seruan untuk memboikot barang-barang Prancis dan permintaan maaf resmi.Ayatollah Khamenei pada hari Rabu mendesak pemuda Prancis untuk mempertanyakan apa yang disebut alasan yang mendasari dukungan Macron untuk penghinaan terhadap Nabi Islam (SAW) atas nama "kebebasan berbicara."Menyapa para pemuda dalam sebuah pernyataan, Pemimpin menasihati, "Tanyakan presiden Anda mengapa dia mendukung penghinaan Utusan Tuhan atas nama kebebasan berekspresi."?(IT/TGM)