Politisi Irak: Israel Akan Dimusnahkan Meskipun Normalisasi Arab

Nouri al-Maliki, former Iraqi prime minister and current secretary general of the Islamic Dawa Party.jpg

IslamTimes - Seorang politisi Irak mengatakan Israel akan dihapuskan dari peta meskipun rezim pendudukan menormalisasi hubungannya dengan negara-negara Arab.

Nouri al-Maliki, mantan perdana menteri Irak dan sekretaris jenderal Partai Dawa Islam saat ini, merujuk pada hari Jumat (30/10) tentang persaingan antara sejumlah negara Arab untuk menjalin hubungan diplomatik formal dengan entitas Zionis.Beberapa penguasa Arab telah melakukan normalisasi hubungan dengan Tel Aviv untuk mempertahankan posisi mereka, tambahnya.Maliki juga meramalkan bahwa Zionis Israel akan terhapus dari muka bumi, mencatat bahwa apapun rezim yang dibangun di atas wilayah Palestina akan kembali kepada kaum Muslim.Memperingatkan bahwa Zionis berusaha memperbudak negara, dia menekankan bahwa harapan mereka untuk normalisasi dengan negara Muslim Syiah tidak akan pernah terwujud.Pada pertengahan September, Presiden AS Donald Trump memimpin penandatanganan pakta normalisasi antara Zionis Israel, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain.Pada 23 Oktober, Trump mengatakan Zionis Israel dan Sudan telah membuka hubungan ekonomi sebagai jalan menuju hubungan yang dinormalisasi. Sebagai bagian dari perjanjian itu, Trump mencabut Khartoum dari daftar negara yang diduga mempromosikan terorisme oleh pemerintah AS.Palestina telah mengutuk kesepakatan normalisasi sebagai "tusukan di punggung" yang berbahaya dari perjuangan mereka melawan pendudukan Israel.Di bagian lain dalam sambutannya, Maliki mengecam keras Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menghina Nabi Muhammad (saw) dari Islam dan memuji gelombang protes dan kecaman di seluruh dunia.Dia lebih lanjut menyatakan penyesalan bahwa beberapa penguasa Arab gagal mengambil tindakan terhadap komentar anti-Muslim Macron.Pada bulan Oktober, guru sejarah Prancis Samuel Paty memicu kemarahan dengan menunjukkan kepada siswanya kartun Nabi Muhammad (SAW) yang menghujat yang sebelumnya diterbitkan oleh surat kabar satir Charlie Hebdo.Dia dibunuh di luar sekolahnya di pinggiran kota Paris oleh seorang remaja Chechnya, yang ditembak mati oleh polisi segera setelah pembunuhan itu.Macron mencirikan insiden itu sebagai "serangan teroris Islam." Ia juga mengklaim Islam sebagai agama berada dalam kondisi "krisis" dan membela karikatur penghujatan, yang telah melukai perasaan umat Islam di Prancis dan di tempat lain.Selain itu, politisi Irak menyinggung protes anti-pemerintah di Irak, mengatakan badan-badan intelijen asing sedang memantau situasi dan ingin sabotase dan penghancuran untuk memberikan pukulan ke negara itu.Dia juga menekankan bahwa melumpuhkan kehidupan orang biasa dan mengganggu pekerjaan bukanlah pendekatan yang beradab.Sejak Oktober 2019, rakyat Irak telah menggelar protes jalanan di beberapa kota karena pengangguran dan kurangnya layanan dasar, menyerukan reformasi ekonomi dan perjuangan yang berarti melawan korupsi di lembaga-lembaga negara.Laporan mengatakan sekitar 550 orang tewas dan 30.000 lainnya luka-luka saat unjuk rasa berubah menjadi kekerasan.Protes tersebut menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri Adil Abdul-Mahdi, yang digantikan oleh Mustafa al-Kadhimi pada Mei setelah berbulan-bulan mengalami kebuntuan politik.[IT/r]